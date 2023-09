Neuer Lüdenscheider KOD: Externe Expertise auf dem Weg zum Start

Von: Thomas Machatzke

Fabian Kesseler stellt im Haupt- und Finanzausschuss den Bericht zum Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) vor. © Machatzke, Thomas

Wann der neue Kommunale Ordnungsdienst (KOD) an den Start gehen wird, ist noch unklar. Die Stadt ist diesem Start aber zumindest ein paar Schritte nähergekommen. Das geht aus einem Bericht der Verwaltung zum aktuellen Stand der KOD-Planungen hervor.

Lüdenscheid – Manches ist trivial: Dass ein einheitliches Aussehen von zentraler Bedeutung sei, wird festgestellt. Keine Überraschung. Den Mitarbeitern des KOD soll eine persönliche hochwertige Schutzausrüstung zur Verfügung gestellt werden, damit sie im Arbeitsgeschehen ausreichend gesichert sind. Erkenntnisse über Schutzwesten sind konkretisiert worden. Die Beschaffung könne begonnen werden, steht im Bericht.

Eine gute Nachricht ist zudem, dass die Stellenplanbeschlüsse umgesetzt worden sind. Die Aufbauorganisation des Fachdienstes Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung wurde durch die Bildung von vier Abteilungen grundlegend angepasst.



Daneben geht es konkret darum, was der KOD wie tun soll: „Aktuell werden Gefährdungsbeurteilungen für die Beschäftigten des KOD erarbeitet und ein detailliertes Ausbildungskonzept erstellt, das die Tätigkeit draußen berücksichtigt und auch die rechtlichen Vorgaben schult, die von den Beschäftigten benötigt werden“, heißt es im Bericht. „Dies berücksichtigt theoretische und praktische Grundlagen: Basis Sicherheit, Basis Verwaltung und eine grundlegende Ausbildung unter Berücksichtigung beider Stränge. Dies ist Grundlage, um nicht nur die Ziele, die mit der Einführung des KOD verfolgt werden, erfüllen zu können, sondern die Sicherheit der Beschäftigten im Rahmen dieser neuen Aufgabenwahrnehmung adäquat sicherstellen zu können.“

Die KOD-Leitung hospitiert aktuell mehrere Wochen bei der Polizei Lüdenscheid, um das Agieren der Polizei kennenzulernen, Zusammenarbeitsmöglichkeiten zu eruieren und zu besprechen im Vorfeld der vereinbarten Ordnungspartnerschaft. Zum Einstieg ins Schlusskapitel der Konzeption des KOD ist zudem von der Verwaltung Kontakt zur Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW aufgenommen und mit dieser vereinbart worden, unter Beteiligung von Forschung und Lehre einschließlich aktiver Mitwirkung von Studenten vor Ort in Lüdenscheid mit einem umfassenderen sogenannten Gesamt-Governance-Ansatz, aufbauend auf einer Bestandsanalyse, Handlungsempfehlungen zu erarbeiten.

Die Abteilungsleitung hat eine sechswöchige Hospitation bei der Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis auf der Polizeiwache Lüdenscheid und eine einwöchige Hospitation in der Landeshauptstadt Düsseldorf beim OSD (vergleichbar mit einem KOD) absolviert. „Es wurde ein guter Eindruck über die Einsatzlage in Lüdenscheid gewonnen“, heißt es im Bericht: „Es konnten viele Schnittstellen eruiert werden, wo sich innerhalb eines Einsatzes die Zuständigkeiten überschneiden. Gerade in diesen Bereichen ist der Ausbau der Ordnungspartnerschaft von großer Bedeutung.“



Dem Governance-Ansatz folgend, sollen die unterschiedlichen Akteure durch geeignete Formate vernetzt werden. Durch die gezielte Einbindung unter anderem der Sozialarbeiter (Streetworker) in diese Netzwerke sollen Maßnahmen mit präventiver Wirkung erarbeitet werden. Ein weiterer zentraler Punkt in den Planungen ist die Kommunikation über Funk. Es werden aktuell verschiedene Möglichkeiten eruiert, wie der Aufbau eines Funkkanals erfolgen kann.



So weit, so gut. Die Konkretisierung der dargestellten Aufgaben ist nun das Ziel von Fabian Kesseler, dem Ersten Beigeordneten der Stadt. Wann er den KOD tatsächlich auf Streife schicken kann, das bleibt dabei aber offen.