Neuer Impfstoff heizt Nachfrage an

Von: Leon Malte Cilsik

Sowohl im Impf- als auch im Testzentrum des DRK steigt die Nachfrage wieder an. Inzwischen sind auch die angepassten Impfstoffe verfügbar. © Malte Cilsik

Nach anfänglichen Lieferverzögerungen hat das DRK Lüdenscheid mittlerweile alle angepassten Corona-Impfstoffe vorrätig - das sorgt für eine steigende Nachfrage. Auch die Tests sind angesichts steigender Infektionszahlen wieder gefragter.

Lüdenscheid – Bereits Mitte September hieß es in vereinzelten Medienberichten, die neuen Omikron-Impfstoffe wären nun bundesweit verfügbar. Damals noch Impfstoffe von Biontech und Moderna gegen die Subvariante BA1. Ende September folgten dann die Meldungen über einen weiteren Biontech-Impfstoff, dieses mal gegen die vorherrschenden Varianten BA4 und 5. Auch die Stiko empfiehlt mittlerweile die angepassten Vakzine als Booster.

Der Gang ins Impfzentrum sorgte jedoch zunächst vielerorts noch für Ernüchterung: Die Lieferzeiten hielten sich nicht an die Medienberichte, auch in Lüdenscheid gingen viele Impfwillige leer aus. Das habe sich inzwischen geändert, heißt es vonseiten des DRK, welches das Impfzentrum an der Bromberger Straße betreibt. Alle Impfstoffe seien nun vorrätig.

„Als die Menschen von den neuen Impfstoffen gehört haben, stieg die Nachfrage deutlich an. Leider konnten wir dem anfangs nicht gerecht werden, die BA1-Impfstoffe haben uns trotz rechtzeitiger Bestellung erst Anfang Oktober erreicht, die für BA4 und 5 noch einmal zwei Wochen später“, sagt Kazim Coskun, Leiter des Impfzentrums. Dafür sei nun mehr als genug vorhanden – egal ob von Biontech oder Moderna, sogar das noch neuere österreichische Valneva-Vakzin, einen Totimpfstoff, habe man vorrätig.

Bei der Wahl des Impfstoffes orientiert sich das DRK zwar an den Stiko-Vorgaben, jedoch betont Coskun, dass vor Ort durchaus auf die Wünsche der Impfwilligen eingegangen werden könne, insofern die Ärzte vor Ort dagegen keine medizinischen Bedenken haben.

DRK hält an Öffnungszeiten fest

Die angepassten Impfstoffe haben in den vergangenen Wochen bereits für einen konstant steigenden Andrang an der Bromberger Straße gesorgt. „Aktuell sind wir wieder bei rund 60 Impfungen pro Tag, zwischenzeitlich waren es mal unter zehn“, so Coskun. Und doch rechnet sich der Betrieb des Impfzentrums für das DRK schon lange nicht mehr, immerhin wurden zu Hochzeiten bis zu 200 Menschen pro Tag in der ehemaligen Lidl-Filiale gegen das Coronavirus geimpft.

„Es hat einen Grund, dass viele Arztpraxen mittlerweile das Impfen eingestellt haben – es rentiert sich schlicht nicht mehr. Trotzdem wollen wir vom DRK weiter für die Menschen da sein und halten an unseren Öffnungszeiten fest.“ Im Gegenteil, die aktuell drei geöffneten Stunden am Samstag (12 bis 15 Uhr, ab 14 Uhr ohne Termin) könnten jederzeit kurzfristig wieder ausgebaut werden. „Die Kontakte zum medizinischen Personal bestehen noch, wir wären bereit“, bestätigt Coskun.

Eine Ausweitung auf fünf Stunden die Woche oder eine zusätzliche Öffnung am Freitag und Sonntag seien durchaus denkbar, wenn sich der Trend bei den Impfzahlen fortsetze. Auch dies war in der Vergangenheit bereits der Fall.

Auch Tests wieder gefragter

Zumindest kein Minusgeschäft seien hingegen das angrenzende Testzentrum und die Drive-in-Station am Klinikum, die beim DRK zwar Nadine Lemcke leitet, für die Coskun jedoch eine Mitverantwortung trägt. Kosten und Nachfrage hielten sich hier etwa die Waage. „Mit steigenden Infektionszahlen nimmt auch hier die Nachfrage wieder zu. Aktuell testen wir insgesamt rund 500 Personen pro Tag“, berichtet Coskun. Im Sommer sei der Durchschnitt mit 350 bis 400 täglichen Tests noch deutlich niedriger gewesen.

Auch der Umgang mit den seit Juli teilweise kostenpflichtigen Tests habe sich inzwischen eingespielt: „Wir haben ein Kassensystem eingeführt, bei dem sowohl Kartenzahlungen als auch Bargeld akzeptiert werden. Manche Menschen beschweren sich über die Kosten, und das ist in einigen Fällen wohl auch nachvollziehbar, aber wir halten uns dabei an die Vorgaben der Bundesregierung.“

Das Testzentrum an der Bromberger Straße hat montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr geöffnet, am Wochenende von 13 bis 18 Uhr. Auf dem Parkplatz des Klinikums ist der Drive-in unter der Woche von 10 bis 18 Uhr sowie samstags und sonntags von 13 bis 18 Uhr geöffnet – in Orientierung an die Besuchszeiten des Klinikums.



Die Corona-Test-Regelung laut Bundesgesundheitsministerium Zum 30. Juni 2022 wurden die kostenlosen Bürgertests für Menschen ohne Symptome im Grunde ausgesetzt. Beispielsweise kosten sie am DRK-Testzentrum seitdem zehn Euro. Folgende Gruppen bekommen den Test aber weiter gratis: Kinder unter fünf Jahren, Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, Schwangere im ersten Schwangerschaftsdrittel, Personen, die sich aus der Corona-Quarantäne freitesten wollen, Besucher, Bewohner und Patienten in Pflegeeinrichtungen oder Krankenhäusern, pflegende Angehörige und Haushaltsangehörige von Infizierten. Lediglich drei Euro für einen Test zahlen müssen Personen, die am Tag der Testung eine Veranstaltung in einem Innenraum besuchen, Kontakt zu einer Person über 60 Jahre oder einem Risikopatienten haben oder die eine rote Warnung in ihrer Corona-Warn-App angezeigt bekommen.