Frischer Wind im Wald: Neuer Forstbetriebsleiter am Schloss Neuenhof

Von: Leon Malte Cilsik

Rüdiger Müller ist der neue Forstbetriebsleiter am Schloss Neuenhof. Eine seiner ersten Amtshandlungen war die Fortsetzung eines altbekannten Pilot-Projekts in Lüdenscheids Wäldern.

Lüdenscheid – Der Klimawandel hat eine neue Dynamik in die Forstwirtschaft gebracht. Vieles, was sich über Jahrzehnte bewährt hat, muss mittlerweile infrage gestellt werden.

Am Schloss Neuenhof soll seit Jahresbeginn Rüdiger Müller als neuer Forstbetriebsleiter für frischen Wind sorgen und tatkräftig mithelfen beim Wald der Zukunft. Eine seiner ersten Amtshandlungen war die Fortsetzung eines altbekannten Pilotprojekts in den Wäldern von Lüdenscheid.

„Derzeit ist die Wiederaufforstung definitiv meine Hauptaufgabe“, sagt Rüdiger Müller, der dabei auf modernste Arbeitsmethoden setzt: „Es ist fast schon Ironie, dass ich dafür täglich am Tablet und PC arbeite.“

Die Digitalisierung sei auch aus der Forstwirtschaft nicht mehr wegzudenken. Statt mit dem Klemmbrett kartiert Müller die Bestände heute mit dem Tablet. Die Forstkarten hat er auf seinem PC statt in der Tasche.

Das „Team Forst“ am Schloss Neuenhof: Jürgen Daube, Frank Schneider, Rüdiger Müller und Praktikant Niklas Leidel (von links). © cilsik

Müllers Aufgabe ist es, den Überblick über den Wald der Forstverwaltung Neuenhof zu behalten – bei 2000 Hektar keine leichte Aufgabe. 700 davon müssen aufgrund der Trockenheit und Borkenkäfer wiederaufgeforstet werden.

Gabriel von dem Bussche, Geschäftsführer der Forstverwaltung, erhofft sich dabei von seinem neuen Betriebsleiter frische Impulse: „Er hat durch seine Arbeit Einblicke in Forstbetriebe in ganz Deutschland. Von diesem Erfahrungsschatz wollen wir profitieren.“

Denn Müller, der an der TU Dresden Forstwissenschaften studiert und in der Landesforstverwaltung Rheinland Pfalz sein 2. Staatsexamen abgelegt hat, ist Freiberufler.

Neben seiner Tätigkeit am Schloss Neuenhof ist er unter anderem Auditor und prüft bundesweit die FSC- und PEFC-Zertifizierungen von Forstbetrieben. „Daher habe ich gute Vergleichswerte. Die Wälder in Lüdenscheid und Umgebung sind nach der Trockenheit der vergangenen Jahre in einem verheerenden Zustand“, sagt Müller.

Neuer Forstbetriebsleiter am Schloss Neuenhof: Wald der Zukunft pflanzen

Und wie kann sich daran wieder etwas ändern? Eine 100-prozentige Antwort darauf hat natürlich auch Müller nicht. Aber am Schloss Neuenhof gibt’s dennoch einen Plan. Auf rund der Hälfte der riesigen Kahlflächen soll die Naturverjüngung zugelassen werden. „Dort wachsen dann hauptsächlich Buche und Fichte“, sagt Müller. „Das ist aber auch nicht schlimm. Die neue Generation könnte bereits deutlich klimaangepasster sein – auch im mediterranen Raum gibt es solche Bergmischwälder.“

Die übrigen rund 350 Hektar sollen hingegen in den kommenden Jahren aufgeforstet werden. „Dabei setzen wir auf eine möglichst breite Risikostreuung und pflanzen hauptsächlich acht verschiedene Baumarten“, erklärt Müller. Eiche, Tanne, Douglasie und Kiefer sollen demnach kombiniert werden, am Waldrand ergänzt durch Kirsche, Wildapfel, Elsbeere und Speierling.

„Wo genau wir was pflanzen, ermitteln wir anhand der jeweiligen Standortfaktoren“, erklärt Müller. Die Daten für Wasserverfügbarkeit, Nährstoffgehalt und Co liegen für die Wälder der Region längst – wie zu erahnen – auch digital vor und erleichtern diese Arbeit.

Pilot-Projekt bei Alt-Lüdenscheid

Doch natürlich ist es damit noch nicht getan – das sorgfältig ausgewählte Saatgut muss noch irgendwie in den Boden kommen. In den Bergen rund um Lüdenscheid ist das keine einfache Aufgabe.

Entsprechend intensiv wird sich auch mit diesem Thema am Schloss Neuenhof befasst. Ende 2021 berichtete come-on.de über ein Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit dem noch jungen Start-up-Unternehmen „Skyseed“, bei dem eine Kahlfläche nahe der Pöppelsheimer Mühle mittels einer Drohne aus der Luft besät wurde.

„Dieser Versuch ist leider gescheitert“, sagt von dem Bussche anderthalb Jahre später. „Die Douglasien sind an dem heißen Südhang nicht durchgekommen.“

Das Skyseed-Team setzt bei der Wiederaufforstung eine Drohne mit einer Spannweite von 2,3 Metern und einer Traglast von zwölf Kilogramm ein. So könne mit einem Flug Saatgut auf mehr als einem Hektar verteilt werden. © skyseed

Anfang des Jahres wurde daher auf einer mehr als 20 Hektar großen Fläche nahe Alt-Lüdenscheid ein zweiter Anlauf genommen, wissenschaftlich begleitet von der Technischen Universität Freiberg und dem Helmholtz-Zentrum.

„Wir haben drei Vergleichsflächen angelegt“, sagt Müller, für den das Projekt eine der ersten Amtshandlungen darstellte. „Eine davon blieb unbehandelt, eine haben wir mithilfe einer Art Pferdepflug aufgelockert, und auf einer wurde mit einem Bagger der Humus entfernt, sodass der Mineralboden frei lag.“

Ein Teil der Testfläche wurde vorab mithilfe einer Art Pferdepflug aufgelockert. © skyseed

Statt allein Douglasien sei in diesem Fall eine „Pioniermischung“ mit kraut- und strauchartigen Pflanzen, Birke, Eberesche, Lärche, Kiefer und Douglasie gewählt worden.

„Es geht dabei zunächst darum, wieder Vegetation auf die Flächen zu bekommen, um dort die Temperaturen zu senken“, erklärt von dem Bussche. „Wir wollen schnellstmöglich wieder ein Waldklima herstellen.“

Aussagekräftige Ergebnisse erhofft sich der Waldbesitzer Mitte nächsten Jahres, wenn die Saat einen ganzen Winter überstanden hat.

Aufforstung im Fokus: Bestandsfläche trotzdem nicht vernachlässigen

So sehr die Aufforstung auch im Fokus steht, so wenig dürfen dabei die vorhandenen Bestände vernachlässigt werden. „Vor allem die Jungbestände auf den Kyrillflächen bedürfen derzeit besonderer Aufmerksamkeit“, sagt Müller.

Würde dort nicht selektiert werden, ginge die Hälfte der Baumarten verloren. „Beispielsweise können Eichen besonders gut mit Trockenheit umgehen. Sie würden aber kaum durchkommen“, sagt Müller. „Mit der Zeit würde sich die Natur vielleicht selbst helfen. Aber diese Zeit haben wir eben nicht.“

Auch hier wird am Schloss Neuenhof also tatkräftig nachgeholfen – seit Januar nun mit frischem Wind.

