Neuer DRK-Wachleiter: Timo Rode (43) tritt Dienst an der Hochstraße an

Von: Susanne Kornau

Teilen

Zum ersten Arbeitstag als Wachleiter an der Hochstraße gab’s Blumen und ein herzliches Willkommen für Timo Rode (rechts) von DRK-Geschäftsführer Markus Pflüger. © kornau

Er kennt die Struktur, die handelnden Personen, den Job: Das DRK begrüßt seinen neuen Wachleiter.

Lüdenscheid – „Timo Rode bringt genau das mit, was wir brauchen“: Markus Pflüger, hauptamtlicher Vorstand des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Lüdenscheid klingt sehr zufrieden, als er den neuen Wachleiter der DRK-Rettungswache am Dienstag an der Hochstraße begrüßt. Zum Antritt gibt’s Blumen und Schnittchen, während der Dachdecker hoch über allem die Rinnen des DRK-Heim-Daches vom Laub des letzten Herbstes befreit, damit das Regenwasser wieder ungehindert abfließen kann.

Tatsächlich hat es auch etwas Befreiendes für die große DRK-Mannschaft aus Haupt- und Ehrenamtlern, deren Energie nach einigen personellen Problemen nun offensichtlich wieder ganz ungehindert in den Job fließen kann. Und der ist auch für Timo Rode genau das, was er sich vorgestellt hat. Der 43-jährige Lüdenscheider hat einen Werdegang hinter sich, der ihn bestens an seine neue Rolle herangeführt hat. Seinen Zivildienst hat er einst bei der Berufsfeuerwehr in Iserlohn absolviert, bevor er eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht hat. Bereits vor 20 Jahren ging er dann zur Feuerwehr Altena. Und nun also ist er Wachleiter in Lüdenscheid, eine Aufgabe, für die er der offiziellen Begrüßung zufolge entscheidende Kompetenzen für die Personalorganisation der Rettungswache mitbringt: „25 Jahre Erfahrung im hauptamtlichen Rettungsdienst, eine fundierte Ausbildung als Notfallsanitäter und Praxisanleiter und noch dazu einen seit langem gelebten Kontakt zum Team“. Rode kenne die Struktur und die handelnden Personen bereits gut, sagt Markus Pflüger, der nicht nur DRK-Vorstand, sondern auch Geschäftsführer der eigenen Rettungsdienst gGmbH ist.

Neuer Rettungsdienstbedarfsplan: Weichen gestellt

Rode ist Nachfolger des Meinerzhageners Cederick Berges, der das DRK in Lüdenscheid auf eigenen Wunsch verlassen habe, wie es hieß. Er steige nun ein in einer Phase, da die Lüdenscheider gemeinsam mit den Kollegen der Feuerwehren und des Märkischen Kreises expandierten – „nicht zuletzt aufgrund des neuen Rettungsdienstbedarfsplans“. Dafür seien laut Pflüger die ersten Weichen für eine neue Organisation bereits gestellt: „Rund 85 Mitarbeiter, Tendenz steigend, arbeiten für ihn in der eigenen Rettungsdienst gGmbH, knapp 30 davon am Standort Lüdenscheid und somit im zukünftigen Wirkungsbereich von Rode. Ein Baustein mehr ist nun die strukturelle Ausweitung der Wachen Lüdenscheid und Iserlohn“, so Pflüger weiter. Der blickt gespannt und zuversichtlich nach vorn: „Hier sind großartige Mitarbeiter, die allesamt ihren Job gerne machen. Das ist die halbe Miete.“