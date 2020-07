Fahrverbote für Autofahrer im MK - weil sie innerorts mehr als 21 km/h zu schnell waren

Auswirkungen des neuen Bußgeldkatalogs

+ © dpa Die Polizei kontrollierte am Mittwoch in Lüdenscheid-Dünnebrett Autofahrer. © dpa

Lüdenscheid - Seit dem 28. April gilt in Deutschland ein neuer Bußgeldkatalog. Besonders umstritten sind dabei die Regelung für ein Fahrverbot - so auch in Lüdenscheid am Mittwoch.