Neuer Blitzer für Lüdenscheid – um Ordnungsdienst für die City zu bezahlen 

Von: Thomas Machatzke

Seit Dienstag überwacht in Lüdenscheid ein zweiter Trailer den fließenden Verkehr. © Cornelius Popovici

In dieser Woche ist in Lüdenscheid ein neuer mobiler Blitzer in Betrieb gegangen. Das eingenommene Geld soll in den Kommunalen Ordnungsdienst fließen.

Lüdenscheid – In Lüdenscheid hängt vieles mit vielem zusammen. Dieser Tage bastelt man bei der Stadtverwaltung am neuen Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) – und wartet parallel darauf, dass auch die Maßnahmen zur Gegenfinanzierung des kostspieligen KOD umgesetzt werden.



Zur Erinnerung: Die Stadt hatte im Dezember beschlossen, fünf stationäre Anlagen zur Überwachung von Rotlichtverstößen mit integrierter Überwachung von Geschwindigkeitsverstößen aufzubauen und zudem einen mobilen Trailer zur Geschwindigkeitsüberwachung anzuschaffen. Das Geld, das durch diese Maßnahmen für mehr „Verkehrssicherheit im fließenden Verkehr“ in die Stadtkasse fließt, soll zur Deckung genutzt werden.



Die stationären Anlagen zur Überwachung von Rotlichtverstößen lassen zwar noch auf sich warten, der mobile Trailer zur Geschwindigkeitsüberwachung dagegen ist eingetroffen und seit Dienstag auch direkt im Einsatz.

Der Trailer feiert seine Premiere auf der Altenaer Straße in Fahrtrichtung Lüdenscheid auf Höhe des Getränkemarkts Kintzius. Auch der Trailer bekommt damit direkt einen Eindruck, wo er hingekommen ist: mitten hinein in einen besonders unerquicklichen Stadtverkehr.



Fabian Kesseler, Erster Beigeordneter der Stadt, unterrichtete den Bau- und Verkehrsausschuss am Mittwoch darüber, dass der Trailer die Arbeit aufgenommen hat. Die Stadt hat damit nun zwei mobile Trailer im Einsatz. Der erste Schritt zur Gegenfinanzierung des KOD ist getan.