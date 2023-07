Neuer Arzt: Orthopäde übernimmt Praxis von Dr. Kukolja

Von: Fabian Paffendorf

Ireneusz Ucher (links) kann auf die Unterstützung eines langjährig gut eingespielten Praxis-Teams setzen. © Paffendorf

Der Orthopäde und Unfallchirurg Ireneusz Ucher übernimmt Praxis am Knapp und übernimmt damit die Praxis von Dr. Kukolja an der Knapperstraße.

Lüdenscheid – Generationenwechsel im Haus der Gesundheit an der Knapper Straße 34: Dr. Zelimir Kukolja hat die Praxis an Ireneusz Ucher übergeben. Mit einer eigenen Praxis erfüllt sich für den 41-jährigen Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie ein Traum, wie er sagt. Und dass er sich den als überzeugter Iserlohner ausgerechnet in Lüdenscheid erfüllt, hat mehrere Gründe.

Zunächst einmal sind es die gesammelten beruflichen Erfahrungswerte und das damit verbundene Netzwerken mit anderen hiesigen Kolleginnen und Kollegen, das Ireneusz Ucher seit 2017 vor Ort aufgebaut hat. Nach einem Studium in Bochum und in der Schweiz arbeitete der Familienvater bis 2019 im Klinikum Lüdenscheid. Im Anschluss dann bis 2022 in der Sportklinik Hellersen. Im Rahmen seiner Arbeit im Medizinischen Versorgungszentrum der Sportklinik, das ebenfalls im Haus der Gesundheit an der Knapper Straße beheimatet ist, leistete Ucher dann in direkter Nachbarschaft von Dr. Kukolja Dienst.

Vorher Angestellter

„Dass Dr. Kukolja die Praxis abgeben würde, zeichnete sich ab. Immerhin hatte er das Alter schon längst erreicht, in dem manche anderen Kollegen schon im Ruhestand sind“, erklärt Ireneusz Ucher. Um als „Neuer“ eingearbeitet zu werden – und die Zeit bis zur Genehmigung der Praxisübernahme durch die Kassenärztliche Vereinigung zu überbrücken – startete Ucher bereits zum Januar dieses Jahres als angestellter Arzt in der Praxis im Haus der Gesundheit. Ein Glücksfall, wie der junge Mediziner meint. Vom Know-how und der langjährigen Erfahrung des Vorgängers profitieren zu können, sei gleichermaßen spannend wie auch lehrreich. Und: Zwar hat Dr. Kukolja die Praxisübergabe nun vollzogen, aber dennoch werde der 74-Jährige nicht so ganz komplett in den Ruhestand wechseln.

„Er wird weiterhin noch ein Büro in der Praxis haben und mich als Gutachter unterstützen“, verspricht Ireneusz Ucher, der auch das bestens eingespielte Praxispersonal von seinem Vorgänger übernommen hat. Allzu groß seien die Veränderungen also im Praxisalltag nicht. Einzig die Akupunktur-Behandlungen, die Dr. Kukolja seinen Patienten bisher vorhielt, gebe es vorerst dann nicht mehr. In absehbarer Zeit will Ireneusz Ucher aber eine Qualifizierung machen, sodass die Akupunktur auch wieder ins Angebot der Praxisleistungen aufgenommen werden kann.

Bewusst Pendler

Zu den weiteren Neuerungen, auf die sich die Patienten einstellen können, gehörten zusätzliche Angebote wie die ACP-/Eigenbluttherapie und Hyalurontherapie. Ferner sollen in der Praxis in Zukunft auch Laboruntersuchungen durchgeführt werden können. Ireneusz Ucher geht mit der Absicht an den Start, möglichst viel Zeit für die Betreuung seiner Patienten aufzubringen.

Diagnosen und Therapien will er verständlich erklären, das gute Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patienten sei das A und O der Arbeit. Gerade in Zeiten des Fachärztemangels im Märkischen Kreis keine Selbstverständlichkeit ist auch, dass der bekennende Iserlohner sich bewusst zum Pendeln zwischen Wohn- und Arbeitsort entschieden hat. Der A45-Sperrung zum Trotz nehme er die Herausforderung gerne an. Das bedeute, für eine Strecke mitunter auch mal rund eine Stunde aufwenden zu müssen.

Außerdem: Autos sind auch Uchers Hobby, insbesondere jene alten Schätzchen, die ein paar Jährchen mehr auf dem Buckel haben, wie er sagt. Stoßdämpfer, Federung & Co. gebe es ja ebenso im menschlichen Körper. Nur da heißen die Teile dann eben anders, wie der Mediziner mit einem Lächeln erklärt.