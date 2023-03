Neue Zahlen zur A45-Umleitung: So hoch ist der Anteil der Transit-Lkw

Von: Jan Schmitz

Teilen

Wie hoch ist der Anteil des überregionalen Durchgangsverkehrs am gesamten Lkw-Verkehr in Lüdenscheid? Davon hängt die Wirkung eines Lkw-Verbots ab.

Lüdenscheid – Die Debatte um ein Lkw-Verbot für den Transitverkehr in Lüdenscheid und Umgebung hat nach der Berichterstattung unserer Zeitung aus der vergangenen Woche wieder an Fahrt aufgenommen. Laut Bürgermeister Sebastian Wagemeyer ist der „März der Monat der Entscheidungen“. Er hoffe nach wie vor, eine gemeinsame Lösung in der Region zu erreichen. Sollte das nicht gelingen, werde er für die Stadt Lüdenscheid auch allein ein Durchgangsverbot für den Transitverkehr auf der Bedarfsumleitung anordnen, wie er in einem Video-Statement zum Sprengtermin der Rahmedetalbrücke erklärte.



Wie berichtet, ist die Stadt aufgrund fortlaufender Überschreitung der Lärm-Grenzwerte in den Wohngebieten an der Umleitungsstrecke in Lüdenscheid von tagsüber 70 Dezibel und nachts 60 Dezibel dazu verpflichtet, weitere verkehrsbeschränkende Maßnahmen anzuordnen, um gegenüber den Anliegern nicht schadensersatzpflichtig zu werden. Die Anordnung eines Lkw-Durchfahrtsverbots für den Transitverkehr sei dafür ein geeignetes Mittel, heißt es.



Bis zuletzt stand allerdings nicht fest, wie hoch der Anteil des Transitverkehrs an dem gesamten Schwerlastverkehr ist, der von der A45 abfährt und sich in die Region ergießt – unabhängig davon ob die Bedarfsumleitung befahren wird oder möglicherweise Ausweichstrecken wie die B54. Mit einer kleinen Anfrage wollte die CDU/CSU--Bundestagsfraktion es von der Bundesregierung genauer wissen. Dazu wurde die Bundesregierung gebeten, die Daten des Lkw-Mautsystems Toll Collect auszuwerten. Inzwischen liegt die Antwort vor.



Die Stadt Lüdenscheid hat schon mehrere Lkw-Verbote für den Durchgangsverkehr angeordnet (wie hier auf der Rahmedestraße), bislang jedoch noch nicht auf der Bedarfsumleitung. Die Umsetzung wird derzeit geprüft und abgestimmt. © Cedric Nougrigat

Dabei wurden die Daten an den Zählstellen zwischen den Kreuzen Westhofen und Olpe-Süd herangezogen. So wurden im Durchschnitt des Jahres 2022 zwischen dem Westhofener Kreuz und der Anschlussstelle Schwerte-Ergste 3421 mautpflichtige Fahrzeuge gezählt, in Gegenrichtung (Dortmund) 3625. Zwischen dem Autobahnkreuz Olpe-Süd und der Anschlussstelle Olpe waren es 3058, in Gegenrichtung (Frankfurt) 2973.

Konkrete Toll-Collect-Daten für Lüdenscheid gibt es allerdings nicht. In der Antwort der Bundesregierung heißt es: „Daten aus der Mauterfassung zu Lkw-Transitverkehren, die sowohl das Westhofener Kreuz als auch das Autobahnkreuz Olpe-Süd passieren, liegen nicht vor, da mautpflichtige Fahrzeuge infolge der Vollsperrung der Talbrücke Rahmede das mautpflichtige Streckennetz vorzeitig verlassen.“



Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) habe daraufhin „eine näherungsweise Betrachtung der mautpflichtigen Lkw-Verkehre in der Region Lüdenscheid veranlasst. Nach dem Ergebnis einer Analyse ausgewählter Werktage an den Anschlussstellen Lüdenscheid-Nord und Lüdenscheid seien demnach etwa 7500 mautpflichtige Lkw in die Region gekommen – innerhalb von 24 Stunden in beiden Fahrtrichtungen.



Etwa die Hälfte davon – rund 3700 Lkw – sind dem Ziel- und Quellverkehr zuzuordnen, mit anderen Worten: Die mautpflichtige Fahrt beginnt oder endet in Lüdenscheid. Etwa 3 150 Lkw werden laut BMDV dem Verkehr mit regionalem Bezug zugerechnet. Das bedeutet: Ausgangs- und/oder Bestimmungsort befinden sich innerhalb eines 75 KilometerRadius‘. Beide Gruppen zählen nicht zum überregionalen Schwerlastverkehr. Das bedeutet auch, dass laut Ministerium 6850 der 7500 Lkw von einem möglichen Durchfahrtsverbot für den Transitverkehr nicht erfasst würden – also mehr als 91 Prozent.



Laut BMDV hätten nur rund 650 Lkw-Fahrten einen „überregionalen Charakter“, also weder Ausgangs- noch Bestimmungsort innerhalb eines 75 Kilometer-Radius‘ um Lüdenscheid. Wie viele mautpflichtige Lkw davon die Bedarfsumleitung durch Lüdenscheid nutzen, könne man nicht beantworten. Allerdings fällt auf, dass die Zahl der Lkw auf der Bedarfsumleitung mit bis zu 5500 (in 24 Stunden) angegeben wird und damit um 2000 niedriger ist als die Gesamtzahl der mautpflichtigen Lkw in der Region. Sollten demnach alle 650 Transit-Lkw wie ausgeschildert die Bedarfsumleitung durch Lüdenscheid nehmen, stiege der Anteil auf etwa 12 Prozent. Es wäre zum Beispiel an der Lennestra0ße rechnerisch eine Entlastung um 27 Lkw pro Stunde.



Für Florian Müller, heimischer CDU-Bundestagsabgeordneter, kann ein Lkw-Verbot für den Transitverkehr, das er befürwortet, daher nur der Anfang sein. „Die vorliegende Antwort der Bundesregierung zeigt, dass die bestehende Gesetzgebung nicht ausreicht, um die Menschen in Lüdenscheid und Umgebung dauerhaft und nachhaltig zu entlasten.“ Er fordert nun eine neue gesetzliche Regelung unter Einbeziehung der regionalen Wirtschaft.