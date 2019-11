Neue Zahlen: Statistiker zählen tagsüber 84.541 Lüdenscheider

Mehr Ein- als Auspendler in der Kreisstadt

+ © Sauerland Kurier Symbolbild © Sauerland Kurier

Lüdenscheid - Fast jeder Zweite pendelt in Nordrhein-Westfalen zur Arbeit in eine andere Stadt oder Gemeinde. In Lüdenscheid ist das nicht anders, auch wenn die Zahl etwas geringer ist. Dabei ist die Zahl derjenigen, die zur Arbeit nach Lüdenscheid fahren (24 361) deutlich höher, als die der außerhalb Arbeitenden (12 495), wie eine aktuelle Statistik von it.nrw zeigt.