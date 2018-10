Neue Wohnstätte Wigginghausen mit "Jahrmarkt"-Fest eingeweiht

Lüdenscheid - Mit einem großen Einweihungsfest hat die Lebenshilfe Lüdenscheid am Samstag die Fertigstellung der Wohnstätte Wigginghausen gefeiert.

„Sauerländer können sich auf Sauerländer verlassen, wenn es darum geht, für Menschen mit Behinderungen etwas zu bewerkstelligen. Dieser Tag ist für die Lebenshilfe vor allem ein Tag des Dankes“, betonte Dr. Wolfgang Schröder, Vorsitzender des Aufsichtsrats. Bewohner und ihre Familien, Mitglieder des Vereins, Freunde, Stifter, Schirmherren, Sponsoren und Politiker hieß er bei strahlendem Sonnenschein im großen Rund willkommen.

Lobend hob er in seiner Rede insbesondere die Arbeit von Architektin Cathrin Brückmann, Landschaftsarchitekt Stephan Schwarte, Stephan Thiel als Vorstandsvorsitzendem und Wohnstättenleiter Thorsten Bartke hervor.

„Unterstützung von Anfang an legendär“

Wigginghausen sei als Lebensort in den Köpfen der Lüdenscheider verankert, erklärte Schröder. Von Anbeginn an sei die Unterstützung „legendär“ gewesen. „Es ist damit auch Ihr Neubau, Ihr Wigginghausen“, ging sein Dank an alle Spender – namentlich an die Karl-Reeber-Stiftung und die Sparkasse.

An den Auftakt der Spendenaktion für den Neubau beim Himmelfahrtspicknick 2016 erinnerte Detlef Seidel, stellvertretender Landrat, in seinem Grußwort. Auch Menschen mit Behinderungen müssten die Chance bekommen, ein eigenständiges Leben zu führen.

Als ein „sehr imposantes Gebäude“ würdigte Bürgermeister Dieter Dzewas den Neubau. „Es ist gelungen, die verbliebenen alten Teile in eine schöne Form zu bringen“, lobte er. An Jürgen Dietrich und sein Engagement für Menschen mit Behinderungen erinnerte er. Auch die besondere Lage der Wohnstätte außerhalb der Stadt machte er zum Thema.

Seitens des Stiftungsrates Wohlfahrtspflege wandte sich MdL Anke Fuchs-Dreisbach (Bad Berleburg) an die große Festgemeinschaft. Dem Motto gemäß „Gemeinsam sind wir stark“ hätten viele dazu beigetragen, in Wigginghausen etwas zu bewegen. In Wigginghausen sei ein Ort entstanden, der für Eigenständigkeit stehe.

Auf Veränderungen in 30 Jahren Wigginghausen ging MdB Dr. Matthias Heider in seinem Grußwort ein. Anerkennung müsse denjenigen gehören, die Risiko und Verantwortung tragen. Es gelte, nicht auf die zu schauen, die populistisch versuchen würden, Defizite in der Gesellschaft anzuprangern.

„Ein neues Zuhause für 24 Bewohner“

„Es ist geschafft!“, erklärte abschließend Cathrin Brückmann, die mit eindrucksvollen Zahlen zum Bau aufwartete. „Das neue Zuhause für 24 Bewohner ist fertig gestellt.“ Um das Ziel zu erreichen, habe manche Hürde überwunden werden müssen. Stellvertretend übergab sie Wolfgang Schröder und Stephan Thiel einen symbolischen Schlüssel – hergestellt in der Holzwerkstatt der Lebenshilfe – fürs Haus.

Psalm 34 zog Pfarrer Eckart Link von der Evangelischen Kreuzkirchengemeinde heran, um den Neubau zu segnen.

Nach der feierlichen Enthüllung einer Spendentafel im Eingangsbereich waren Jung und Alt zu einem bunten Familienfest unter dem Motto „Jahrmarkt“ mit Clownerie und guter Musik, Kinderprogramm, Ponyreiten und vielfältigen Verpflegungsangeboten eingeladen.