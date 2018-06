400 Gäste auf der Waldbühne

"20 000 Meilen unter dem Meer"

Lüdenscheid - Schon Freitagnachmittag war klar, dass es voll werden würde auf der Waldbühne. Kaiserwetter, ein fastausverkauftes Haus. Das Kölner Straßentheater hatte sich angesagt. Die Volksbühne gehört zu den Stammtheatern der Saison und musste so manches Jahr ins Kulturhaus ausweichen. „Das ist lange her, dass wir montags schon sagen konnten, dass wir freitags hier spielen“, so Reinhard Meyer vom Technik-Team des Kulturhauses.