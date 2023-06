Ein besonderes Datum für Drama, Dreck und Don Juan

Von: Thomas Krumm

Das Datum war ein besonderes: 2003, also vor 20 Jahren, war das NN-Theater erstmals auf der Waldbühne mit Shakespeares „Sommernachtstraum“ zu Gast. Das würdigten Kulturhausleitein Rebecca Egeling und Irene Schwarz (rechts). © KRUMM

Der Himmel war dem „NN-Theater - Neue Volksbühne“ aus Köln und seinem Lüdenscheider Publikum sehr gewogen am Wochenende: Ohne atmosphärische Störungen konnte das Tourneetheater sein Stück „Molière“ mit dem Untertitel „Drama, Dreck und Don Juan“ vor großem Publikum auf der vegetativ erstaunlich gut erholten Waldbühne aufführen.

Lüdenscheid – Das Datum war ein besonderes: 2003, also vor 20 Jahren, war das NN-Theater erstmals auf der Waldbühne mit Shakespeares „Sommernachtstraum“ zu Gast. „Das ist einer unserer schönsten Spielorte“, sagte Irene Schwarz, die alljährlich als Schauspielerin auf der Waldbühne oder der Bühne des Kulturhauses gestanden hatte und nun als Regisseurin des „Molière“ das Publikum begrüßte.

Kulturhaus-Leiterin Rebecca Egeling bat sie um eine Anekdote aus früheren Jahren. Und so erinnerte sich Irene Schwarz an den Sommernachtstraum im Jahr 2003. Nach der zauberhaften Aufführung hatten die Schauspieler schon auf den ersten Metern der Rückfahrt Probleme mit der noch nicht hinreichend geschotterten Anfahrt zur Bühne. „Wir haben uns auf dem Bergpfad festgefahren und hingen über dem Abgrund“, dramatisierte Irene Schwarz das Geschehen geringfügig.

Das Tourneetheater kam mit seinem Stück „Molière“ und dem Untertitel „Drama, Dreck und Don Juan“ in den Stadtpark. © KRUMM

Das Problem löste einer jener Lüdenscheider Rotarier, die sich immer wieder um die Waldbühne verdient gemacht haben. „So Rotarier – da hat schon mal einer einen Unimog“, näherte sich Irene Schwarz dem Bericht über einen „Handchirurgen“, der die Kölner aus der prekären Lage befreite.

Kaum etwas hätte zur Stimmung der auf ihre Geschichte zurückblickenden Wanderschauspieler aus Köln besser passen können als Jean Baptiste Molières Schauspieler, die von 1650 bis 1673 in Frankreich unterwegs waren. Und so erschienen sie nach einem kühnen Sprung in die Vergangenheit auf einem Karren und begrüßten mit schönstem französischen Akzent die Mesdames et Messieurs in „Lüdöngscheid“. Sie sorgten sich: „Gibt es wieder nur Steine und Knöpfe?“ Sind wie üblich nur Tagelöhner im Publikum? „Sie werden das Wenige, das sie haben, mit uns teilen“, hofften die Schauspieler und kündigten das Lustspiel „Don Juan“ an - „geschrieben und erdacht von der spitzesten Feder Frankreichs“.



Moliéres Diener Sganarelle (Michl Thorbecke) führt den Verführer als seinen flatterhaften Herrn ein: „Er flattert von Blüte zu Blüte und heiratet drauflos.“ Don Juan (Oliver Schnelker) gibt sich als libertärer Freigeist, „kann Moralapostel nicht leiden“ und rechtfertigt sich mit einem durchschlag-kräftigen Argument: „Wie könnte ich, wenn ich so ein wunderbares Wesen sehe, mein Herz verschließen?“ Bald darauf bricht die Handlung erst einmal ab, und die Schauspieler reisen weiter. „Wie war die Kasse in Lüdenscheid?“ - „Passabel!“ Und so ziehen die Wanderschauspieler weiter.



Stehend applaudierte das vielköpfige Publikum in der Abenddämmerung. © KRUMM

Am jeweils nächsten Spielort verwandeln sie sich wieder in die Figuren von Molières „Don Juan“ und setzen die Handlung fort. Molière gibt den charmanten Lüstling, der wegen seiner Rastlosigkeit in Sachen Liebe immer mal wieder Ärger mit seiner Dona Elvira (Christine Per) bekommt. In seinem Schauspielerleben folgt er Don Juans amouröser Flatterhaftigkeit, als er die Beziehung zur Theaterdirektorin Madeleine Béjart (Christine Per) aufgibt und schließlich die junge Armande Béjart (Christina Wiesemann) heiratet.



Es ist historisch offenbar bis heute nicht endgültig geklärt, ob sie Madeleines jüngere Schwester oder Tochter war. Das NN-Theater folgte der Spur der bösartigen Unterstellung, dass sie angeblich auch Molières Tochter gewesen sein soll. Die Gegner des Freigeists in der Kirche und im Adel nutzen in ihrem „Molière“ das vermutlich haltlose Gerücht, um ihn zur Strecke zu bringen. Der prächtige Ludwig XIV. (Michl Thorbecke), der mit seinem unsterblichen Licht die Waldbühne erstrahlen ließ, hielt lange die Hand über Molière und seinen Schauspielern. Doch selbst er musste dem klerikalen Druck irgendwann nachgeben.



Hierhin kommen wir immer wieder!

Wie immer steigerten die Akteure des NN-Theaters das Vergnügen noch durch abenteuerliche Sprünge in die Gegenwart: So geriet ein gewisser Elon Musk in eine Aufzählung von Eroberern und Entdeckern, und die Schauspieler verteidigten sich wieder mal gegen ein drohendes Verbot: „Wir sind doch systemrelevant.“ Oliver Schnelker beschwerte sich als Molière gerade darüber, dass er „immer nur Komödien“ spielen müsse, als ein Geräusch vom Lüdenscheider Himmel herabfuhr und er eine Lösung seines Problems witterte: „Da würde ich lieber den nächsten Hubschrauber nehmen!“



Die Ansage des NN-Theaters blieb gültig: „Hierhin kommen wir immer wieder!“ Und natürlich bestärkte auch das Publikum mit stehendem Beifall das Ensemble in dieser Absicht.