Im Stadtpark: Ein Tod auf der Theaterbühne

Von: Jutta Rudewig

Die Neue Volksbühne zeigt „Molière“. © Achim Hehn

Molière, das war sein Künstlername, Jean-Baptiste Poquelin der Name des 1622 in Paris geborenen Dramatikers. Weltbekannt, und doch rätselhaft. Wer war dieser Mann, der eigentlich Teppichwirker oder Advokat werden sollte, aber mit allen familiären Traditionen brach und Dramatiker, Schauspieler und Regisseur wurde?

Lüdenscheid - Eine ohne Zweifel amüsante Antwort darauf wird das Ensemble der Neuen Volksbühne Köln, NN-Theater, geben, wenn die Schauspieler unter der Regie von Irene Schwarz und in zwei Vorstellungen einen erleuchtenden Blick auf den Dramatiker werfen.

Am 16. und 17. Juni ist das NN-Theater jeweils ab 19.30 Uhr wieder zu Gast in der Bergstadt. Traditionell finden die Veranstaltungen auf der Waldbühne im Stadtpark statt. Und fast schon ein bisschen ebenso traditionell mussten sie in vielen Jahren zuvor wegen schlechten Wetters unter das schützende Kulturhausdach verlegt werden.

So oder so – dem Lüdenscheider Publikum steht ein Blick auf einen der größten Volkstheatergründer ins Haus, untermalt durch Musik von Bernd Kaftan, auf der Bühne stehen Michl Thorbecke, Christine Per, Oliver Schnelker, Christina Wiesemann und Bernd Kaftan.

Mit einer ganz eigenen Version des Kinderzimmer-Klassikers „Heidi“ war die Volksbühne Christine Per) im Dezember im Theatersaal. © Krumm

Drama, Dreck und Don Juan haben die Kölner Schauspieler ihre Inszenierung überschrieben: Ein Theaterkarren zieht durch die französische Provinz, ein verarmtes Volkstheater rund um Regisseur, Schauspieler und Autor Molière. Die Landbevölkerung bejubelt Molières neues Stück „Don Juan“, die Einnahmen bleiben mager. Molière legt sich mit der mächtigen Kirche an, erhält immer wieder Spielverbot, gilt er doch als die spitzeste Feder Frankreichs.



Karten für die Inszenierung Für „Molière“ am 16. und 17. Juni, ab 19.30 Uhr gibt es Karten zu Preisen zwischen 13 und 18,50 Euro plus Vorverkaufsgebühr an der Theaterkasse des Kulturhauses, jederzeit online im Ticketshop (zzgl. 0,74 € Systemgebühr für das Ticketing) und – nach Vorrat – noch an der Abendkasse vor der Veranstaltung. Hier gilt ein erhöhter Eintrittspreis.

Das NN-Theater Köln will Fragen beantworten, zum Beispiel danach, was es heißt, jahrelang auf Tournee zu sein, dem Volk aufs Maul zu schauen oder eigene Stücke zu kreieren – ein Leben für das Theater und mit der Hauptrolle des „Eingebildeten Kranken“ ein Tod auf der Theaterbühne.



Mit Augenzwinkern und Anklängen an 35 Jahre Tourneetheaterleben erwartet das Publikum mitreißend-pralles, humorvoll-berührendes Schauspiel mit Livemusik, heißt es seitens der Schauspieler.