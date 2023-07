Neue Talbrücke Mitte 2026 frei: „Es kann nicht schnell genug gehen“

Von: Jan Schmitz

Die neue Talbrücke Rahmede soll ab Mitte 2026 wieder befahrbar sein. Ist das schnell oder langsam? Die Reaktionen.

Lüdenscheid – Positiv wurde am Dienstag die Nachricht aufgenommen, dass der Auftrag für den Neubau der Talbrücke Rahmede vergeben wurde. In den Jubel mischten sich aber auch kritische Töne.

Bürgermeister Sebastian Wagemeyer sprach in einer Rundmail des Brückenbauer-Büros von einem „wichtigen Meilenstein“: „Es freut mich, dass das Projekt höchste Priorität genießt. Dafür spricht, dass die Vergabe nun früher erfolgt ist, als geplant und dass auch das Fertigstellungsdatum früher sein soll, als bisher gedacht“, lobte Wagemeyer. Sicher würden jetzt wieder einige sagen, dass es besser wäre, wenn es schneller gehen würde. „Klar ist, es kann nicht schnell genug gehen. Doch die Vergabe stimmt mich extrem positiv und hoffnungsvoll. Sie zeigt, dass mit dem Abbruch ein Aufbruch verbunden ist und wir mit neuer Energie und positiv nach vorne blicken können“, schreibt der Bürgerbeauftragte.



In einer ebenfalls am Dienstag verbreiteten Mitteilung der Stadt äußert er zudem die Hoffnung, im nächsten A45-Spitzengespräch Ende Juli in Lüdenscheid „detaillierte Angaben aus erster Hand“ zu erhalten. „Und wenn wir dann erfahren sollten, dass die Brücke noch mal zwei oder drei Monate schneller stehen und befahrbar sein soll, würden wir das natürlich ebenfalls klaglos hinnehmen“, sagt Wagemeyer – laut Stadtmitteilung „mit einem Augenzwinkern“.



Nach der Sprengung sind die Aufräumarbeiten weit fortgeschritten. Wann der Spatenstich für die neue Brücke erfolgt, ist aber noch unklar. © Cedric Nougrigat

„Es ist gut, dass der Bund nach den Verzögerungen bei der Sprengung jetzt Tempo beim Neubau der Rahmedetalbrücke macht“, meldete sich auch NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) zu Wort. „Jeder Tag, an dem die neue Brücke früher fertiggestellt wird, ist ein guter Tag für die Region.“ NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) bezeichnete die Vergabe gegenüber der Westfalenpost als „gutes und lange überfälliges Signal“. Für die Region und die Menschen bedeute der Termin endlich etwas mehr Gewissheit und Planungssicherheit.



Der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Florian Müller bemühte ebenfalls das Bild des „Meilensteins“: „Dass die Verkehrsfreigabe bereits im Sommer 2026 stattfinden soll, zeigt die Leistungsfähigkeit der Bauwirtschaft und ist eine positive Nachricht für ganz Südwestfalen“, sagt Müller. Alle Beteiligten seien aufgefordert, dafür zu sorgen, dass die Bauwirtschaft den Zeitplan einhalten oder übertreffen kann. Dazu gehöre auch sicherzustellen, „dass die Vergabe und alle weiteren behördlichen Entscheidungen rechtssicher sind.“



Ralf Geruschkat, Hauptgeschäftsführer der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer (SIHK) betonte, dass es für die hiesigen Unternehmen immens wichtig sei, „endlich diese relativ konkrete Perspektive zu bekommen“, mahnte aber angesichts von mindestens viereinhalb Jahren Vollsperrung der A45 auch weitere spürbare Fortschritte in der grundsätzlichen Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren an – über den Einzelfall Rahmedetalbrücke hinaus. Geruschkat erneuerte zudem seine Forderung nach einem Nachteilsausgleich für Südwestfalen.



Landrat Marco Voge (CDU) begrüßte die Vergabeentscheidung, gibt dem Bund aber trotzdem nur die Schulnote vier. Voge: „Mit dem Neubau bis voraussichtlich 2026 ist nur eine von vielen Hausaufgaben erledigt. Weitere dringende Investitionen in die Region müssen folgen.“ Der Landrat bemängelte, dass nach wie vor kein konkreter Zeitplan für die komplette Fertigstellung vorliege. Das passe ins Bild. „Der Bundesverkehrsminister tritt zu diesem Thema nur dann an die Öffentlichkeit, wenn es gute Nachrichten zu verkünden gibt. Ansonsten sind die Antworten schmallippig.“