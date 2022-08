Tickets sichern: Vorverkauf beginnt am Dienstag

Neue Spielzeit im Kulturhaus

„Live ist besser“ – das ist der neue Slogan, mit dem das Kulturhausteam künftig werben wird. Am kommenden Dienstag, 13. August, beginnt um 10 Uhr der Vorverkauf für die kommende Spielzeit. Geboten werden bis zum nächsten Sommer jede Menge Bestseller, aber auch noch immer Nachholveranstaltungen aus den Pandemie-Jahren

Lüdenscheid – Im Kulturhaus nimmt man den „Neustart Kultur“ wörtlich, denn obwohl das Haus mit seinem zertifizierten Lüftungssystem mit Blick auf eine mögliche Ansteckungsgefahr zu den sichersten gehört, fehlt's nach wie vor an Gästen.

Woran das liegt, kann auch Kulturhausleiterin Rebecca Egeling nur mutmaßen: „Wir bekommen wieder Förderungen aus dem Programm ,Neustart Kultur', und ein Anteil ist explizit dafür vorgesehen, die Rückgewinnung des Publikums voran zu treiben.“

So wird das Team mit einem Stand am Stadtfest teilnehmen, den man am Sternplatz findet. Postkarten-Aktionen mit auslesbarem QR-Code wurden angestoßen, die Programm und Aktionen, an denen die Lüdenscheider aktiv teilnehmen können, sichtbar(er) machen.

Zum Beispiel der einwöchige Workshop „Faust“ vom 24. bis 28. Oktober, bei dem Senioren und Schüler im Kulturhaus Szenen entwickeln, die das Geschehen der handelnden Figuren kommentieren. Sie teilen sich dabei die Bühne mit den Profis, die am 5. November die Inszenierung auf die Kulturhausbühne bringen, in vorderster Front Andreas Hueck: „Die Inszenierung vom Theater Poetenpack stammt von Andreas Hueck, der der Stadt Lüdenscheid durch seine Familien- und Firmengeschichte sehr verbunden ist“, sagt Rebecca Egeling. Wer aktiv dabei sein will, kann sich an laura.wieczorek@luedenscheid.de wenden.

Für die neue Spielzeit ist der Ticketwebshop wieder aktiv, zu schwierig war während der Corona-Jahre oft die Rückabwicklung bei ausgefallenen Veranstaltungen. Auch Tickets für Kooperationsveranstaltungen mit Fremdanbietern können überregional beworben und verkauft werden.

„Mit einem Blick hat der Kunde den Blick auf den Saalplan, die Blickrichtung – und der gewünschte Sitzplatz kann ausgesucht und erworben werden. Allerdings nur gekauft, nicht reserviert“, heißt es seitens des Teams. Paypal als Zahlungsmittel ist möglich, die Einbindung eines Kreditkartensystems an der Theaterkasse in Arbeit.

Vor allem Paypal sei aufwendig gewesen, da man den Datenschutz im Auge behalten musste, sagt die Kulturhausleiterin, aber man sei schon stolz darauf, als einzige öffentliche Einrichtung in Lüdenscheid nun dieses Zahlungssystem anbieten zu können. Ab nächsten Dienstag sollen auch Tickets wieder im Klein-Oho und bei Kattwinkel zu bekommen sein.

+ „Jenseits des Echos“ wird zum Start in die neue Spielzeit gezeigt. © Beushausen



Eröffnet wird die neue Spielzeit am Mittwoch, 31. August, um 19.30 Uhr mit der Inszenierung „Jenseits des Echos – ein ukrainisches Tagebuch“ (Westfälisches Landestheater Castrop-Rauxel). Darin werden die Schrecken des Krieges in der Ukraine anhand der Tagebucheinträge von Olesia Iavorska dargestellt. Eintrittskarten kosten im Vorverkauf zwischen 13 und 18.50 Euro (plus Vorverkaufsgebühren) an der Theaterkasse.