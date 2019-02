Kulturhaus: Auf dieses Programm dürfen sich die Lüdenscheider freuen

Lüdenscheid – Eine Spielzeiteröffnung wird es in diesem Jahr nicht geben, aber der neue Spielplan hat es in sich. Darauf dürfen Sie sich freuen.

Die schlechte Nachricht präsentierte Kulturhausleiterin Rebecca Egeling im Kulturausschuss vorweg: Es wird in diesem Jahr keine Spielzeiteröffnung geben. Fulminant war im vergangenen Jahr die Spielzeit, unter anderem mit „Don Carlos“, eröffnet worden. Es sollte der Beginn einer Tradition werden.

In diesem Jahr machen das „Bautz“-Festival und ein – so Egeling – „Mangel und Notstand im Bereich der Technik“ dem Plan, jede Spielzeit künftig mit einem Fest zu eröffnen, bereits einen Strich durch die Rechnung. So blieb der Kulturhausleiterin nichts, außer in Sachen Spielzeiteröffnung auf die Spielzeit 2020/21 zu vertrösten.

Hauptsächlicher Tagesordnungspunkt der Sitzung: Der Parforceritt durch die kommende Spielzeit, um die Verträge dingfest zu machen. Zu den Stücken der Schauspielreihe A gehört die „Lenya Story“. Lotte Lenya war die Frau an der Seite von Kurt Weill, die durch ihre Interpretation des Lieds von der „Seeräuber-Jenny“ bekannt wurde und nach ihrer Emigration in die USA durch den Bond-Film „Liebesgrüße aus Moskau“ Berühmtheit erlangte. 1920 war Kurt Weill als Kapellmeister in Lüdenscheid engagiert.

Von Weill bis "Schtonk"

Und anlässlich des Lüdenscheider Kurt-Weill-Jubiläums wird im kommenden Jahr die „Lenya Story“ in Lüdenscheid gezeigt, für Kulturhausleiterin Rebecca Egeling einer der Höhepunkte in der kommenden Spielzeit. Verpflichtet werden konnte – Jubiläum Nummer 2 – das Theater Strahl mit dem Stück „Berlin, Berlin“. Das Theater Strahl war im letzten Jahr mit „Weißbrotmusik“ in Lüdenscheid. „Berlin Berlin“ wirft einen Blick auf die Geschichte der Berliner Mauer.

„Streichholzschachteltheater“ heißt ein Abend voller Klamauk über das Warten eines Musikers auf seinen Einsatz, nachtaktive Bühnenarbeiter, Personen, die die Sätze eines Anderen vollenden oder korrigieren – und das alles in einer Inszenierung des Landestheaters Neuss. Ebenfalls in der Schauspielreihe B ist ein Klassiker: „Die Feuerzangenbowle“. „Willkommen bei den Hartmanns“, der Theaterthriller „Aus dem Nichts“, die Geschichte der Freundschaft zwischen Edith Piaf und Marlene Dietrich, die Komödie „Schtonk“ nach dem gleichnamigen Film von Helmut Dietl, Sinfoniekonzerte und Meisterkonzerte ergänzen das Programm für die Erwachsenen. Im Kindertheater kommt neben dem Jungen Theater Bonn mit dem Landestheater Marburg ein neues Ensemble nach Lüdenscheid und zeigt mit der „Schneekönigin“ eines der schönsten Andersen-Märchen.

Ebenfalls neu: Das Theater Grüne Soße, das eine Familienwelt skizziert, die aus den Fugen gerät. Räuber Hotzenplotz, Ritter Trenk, der Zauberer von Oz, Peppa Wutz, Oscar, Rico und nicht zuletzt die Geschichte der jungen Pakistanerin Malala, die sich für das Recht auf Bildung einsetzt und so den Zorn der Taliban auf sich zieht, machen den Spielplan für den Theaternachwuchs spannend. Zum Lachen und Entspannen kommen neben NRW-Slamgewinner René Sydow erneut „Die Feisten“ ins Bistro K., ebenso Christoph Reuter, Nektarios Vlachopoulos, ein Deutschlehrer, der seine Karriere als Poetry Slammer fortsetzt und der Stand-up-Comedian Johannes Flöck. Einstimmig wurde der Spielplan genehmigt.