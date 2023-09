Neue Spielplätze für Lüdenscheid: Darum gibt es eine Hängepartie

Von: Thomas Machatzke

An der Breslauer Straße sollte die Ausführung eines neuen Spielplatz im Jahr 2023 laufen. Nun im September 2023 ist nicht einmal die Planung sicher vergeben. © Cedric Nougrigat

Die in der Regel sehr geduldige Politik zeigte eine gewisse Ungeduld: Das geforderte und mehrfach angemahnte Spielplatzentwicklungskonzept für Lüdenscheid gibt es noch immer nicht.

Lüdenscheid – „Die Erstellung eines Spielplatzentwicklungskonzeptes ist abhängig von der zukünftigen personellen Ausstattung des Fachdienstes 67 im Bereich Grünordnung/Grünplanung“, stellte Marcus Müller, Leiter des Fachbereichs Klima und Umwelt, in der schriftlichen Beantwortung der Anfrage von SPD-Ratsherr Steffen Kriegel fest, „diese Information wurde bereits mehrfach in Ausschüssen kommuniziert. Beschlüsse können jetzt und in Zukunft nur zur Zufriedenheit aller Beteiligten umgesetzt werden, wenn der Personalbestand dies auch zulässt.“

Tatsächlich ist die personelle Ausstattung des Fachbereichs und Fachdienstes weiterhin ein großes Problem. Als CDU-Ratsherr Michael Dregger im Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz am Mittwoch ganz konkret etwas zur Perspektiven wissen wollte, wie es mit diesem Konzept weitergehen könne, was vor dem personellen Hintergrund die Lösung sein könne, zum Beispiel auch eine externe Vergabe des Konzepts – da gab Müller nochmal einen tieferen Einblick.



„Wir haben keine Expertise im Haus. Es ist generell schwierig, Expertise in diesem Bereich zu bekommen. Hier ist es vor zehn Jahren versäumt worden, auszubilden“, stellte Müller mit Blick auf Spielplatzplanungen fest, „ich verstehe das nicht, denn es ist ein interessantes Thema. Aber die Stadt Hagen hat dieselben Stellen ausgeschrieben wie wir. Der Markt ist leergefegt. Und wer dann aus dem Ruhrgebiet kommt, nimmt im Zweifel eher die erste Abfahrt auf der Autobahn…“



Immerhin: Müller ließ im öffentlichen Teil der Sitzung durchblicken, dass es „ein Licht am Ende des Tunnels“ gebe. Ohne dies konkreter auszuschmücken, durfte der Zuhörer vermuten, dass es nun wohl personelle Perspektiven für diese Arbeit gibt.



Die Spielpläne der Stadt jedenfalls bleiben ein schwieriges Thema. CDU-Ratsherr Daniel Kahler erinnerte noch einmal daran, dass die Stadt eigentlich einen Spielplatz für den Bereich Freisenberg zugesagt hatte („Die Kinder, die darauf spielen sollten, fahren bald mit dem eigenen Auto in den Westfalenpark.“). Der ist weiter nicht in Sicht. Extern vergeben wird die Stadt, wie kürzlich berichtet, die Spielplatzplanungen für die Breslauer Straße. 50 000 Euro sind dafür kürzlich bewilligt worden. „Aber mit 50 000 Euro kommt man bei der Vergabe externer Planungsleistungen nicht weit. Das weiß ich auch erst seit eineinhalb Wochen“, stellte Müller am Mittwoch fest, „da werden wir noch einmal 30 000 Euro im Haushalt draufpacken müssen.“



Müller wollte die Situation nicht schönreden, ordnete sie aber durchaus ein. „Wir haben in Lüdenscheid 62 Spielplätze, dazu weitere Bolzplätze. Ich würde mir auch wünschen, dass es schneller vorangeht, dass man auch manche Spielplätze besser ausstatten würde“, stellte er fest, „trotzdem ist es manchmal ein Jammern auf hohem Niveau.“



Prioritätenliste: Zeitplan ist bereits überholt

Die Verwaltung fügte im AUK auch die Prioritätenliste der Stadt für die Jahre 2022 bis 2027 bei. Der Spielplatz Breslauer Straße (Baukostenschätzung 506 000 Euro) sollte danach 2023 gebaut werden, dazu gab’s in dieser Liste 2023 die Planung für den Spielplatz Kerksigstraße (100 000 Euro). Der sollte 2024 für 220 000 Euro gebaut werden. 2024 war die Planung der Spielplätze am Nelly-Pütz-Platz und Wermecker Grund geplant (Planungskosten zusammen 100 000 Euro). Beide sind im Bau für 2025 vorgesehen mit Baukostenschätzungen von 781 000 Euro für Nelly-Pütz-Platz und 495 0000 Euro für den Wermecker Grund. Danach folgen ab 2026 in der Prioritätenliste die Spielplätze Rathmecke, Bremecketal und Hotopstraße.



Eine Planung, die schon an der Breslauer Straße nicht gehalten werden kann, hier ist nicht einmal die Planung vergeben, von einem Bau in diesem Jahr ganz zu schweigen. Die Spielplätze für die Kinder sind dieser Tage zumindest tendenziell eher ein Stiefkind in den Planungen und Umsetzungen der Kommune.