Übervolle Gelbe Tonnen und Probleme in der Altstadt

Von: Susanne Kornau

Wo ein Wille ist, ist nicht immer ein Weg: Poseidon-Wirt Theofanis Chalos sähe die 1100-Liter-Tonne gerne im Keller verstaut. Doch wie soll das gehen? © nougrigat

Nach der Umstellung vom Sammelsack auf Gelbe Tonne kommt jetzt die Feinjustierung. Auf Wunsch tauscht der STL auch Tonnen um. Aber ein Zurück zu den gelben Säcken wird es nicht geben.

Lüdenscheid – Es ist Frühling, da dürfen und sollen gelbe Farbtupfer überall sonnige Stimmung verbreiten. Aber was für Osterglocken gilt, gilt nicht für die neuen Gelbe-Tonnen-Felder, die an manchen Straßen, in manchen Gassen aufblühen. Denn mit der Auslieferung von gut 17 000 Behältern in drei Größen bis Ende März, hat sich nicht nur das Stadtbild verändert, sondern auch die eingespielte Sammelroutine vieler Bürger. Insbesondere die 700 Großbehälter, die 1100 Liter fassen und für Häuser mit mehr als 20 Bewohnern vorgesehen sind, sorgen manchmal für Probleme. Sie passen durch keine Tür, lassen sich nicht einfach in den Keller bringen, und dienen, wenn sie Tag und Nacht einladend vor der Haustür stehen, auch gleich als Entsorgungsstelle für allerlei anderen Müll.

Angesichts von rund 700 Rückmeldungen bei 17 000 ausgelieferten gelben Tonnen bleibt STL-Chef Andreas Fritz relativ gelassen. „Wir sind schon sehr bemüht, die Bürgerwünsche zu erfüllen“, sagt er: „Wo es Probleme gibt, tauschen wir um.“ In dieser Woche habe man mit der Feinjustierung begonnen. Ein Lüdenscheider bekommt jetzt auf Wunsch vier 240-Liter-Tonnen statt des großen 1100-Liter-Rollcontainers. Die kleineren Tonnen lassen sich besser bewegen und verstauen. Das Grundproblem ist damit nicht aus der Welt.

Denn eine ganze Reihe der neuen Tonnen bleibt jetzt dauerhaft im Blickfeld, weil Stellplatz fehlt. Gerade in der Altstadt hatte man das früh befürchtet, denn hier gibt es nicht einmal in jedem Haus einen Keller, in dem die Tonne verschwinden könnte. Also stehen sie in den Gassen – zum Ärger von Sigrid Schroeder, der Vorsitzenden des Altstadt-Vereins. Auch sie ist in Kontakt mit Andreas Fritz, um eine vernünftige Lösung zu finden. Der Vorschlag des Vereins, den der STL gerade prüft: eine zentrale Sammelstelle einzurichten, wo Altstadtbewohner ihre Kunststoffabfälle sammeln können, mit Zugriff nur für Berechtigte. „Da sind wir offen“, sagt Fritz. Mögliche Standorte werden gerade geprüft. Mitten durch die Altstadt laufe zudem die Kategorie A/B-Schnittstelle, mal sei der Bereich Luisenstraße dran, dann, zwei Wochen später, der Bereich Corneliusstraße, sagt Sigrid Schroeder. Das heißt, in der Altstadt wird versetzt geleert, auch deshalb gehören viele der Tonnen ständig zum Stadtbild. Das allerdings gilt nun auch für andere Straßen.

Tonnen ersetzen zweieinhalb Millionen Kunststoffsäcke im Jahr

Die Umstellung von den leicht zu verstauenden Sammelsäcken auf die stabilen Behälter ist politisch gewollt. Beide Verfahren hätten Vorteile, sagt Andreas Fritz. Beide hätten aber auch Nachteile. Doch nun ist die Entscheidung gefallen, was zugleich bedeutet, dass die Ära der Säcke endet. „Wir mussten zweieinhalb Millionen Kunststoffsäcke jedes Jahr kaufen.“ Rund 70 000 Euro kostet das pro Jahr. Tonnen seien nachhaltiger. Aber: „Man sieht nicht, was drin ist.“ Noch habe man nicht gezielt kontrolliert, so Fritz, doch das müsse man künftig tun, weil es Vorgabe der dualen Systeme sei. Es kann also passieren, dass die Tonne stehen bleibt und einen Aufkleber bekommt: „Falsch befüllt, bitte sortieren.“ Passiere das öfter, reiche womöglich das Müllgefäßvolumen in dem Haushalt nicht aus – der nächste Ansatzpunkt, auch für eine gezielte „Sortierberatung“.

Natürlich könne man weiter Kunststoffverpackungen auf dem Recyclinghof abgeben. Immerhin 192 Tonnen gelbe Säcke wurden 2022 angeliefert. Wenn es keine gelben Säcke mehr gibt, muss der Bürger eigene Müllsäcke nutzen. In der Tonne hat keine Sack-Variante etwas zu suchen: Lose passen mehr Verpackungsabfälle ‘rein. Alle 14 Tage zu leeren, lässt sich nicht mal eben umsetzen, sondern frühestens zum 1. Januar 2026. Und die Kosten wären entsprechend höher. Die Hoffnung ist, dass sich alles einspielt. Motto: „Probiert’s doch erst mal aus.“

Mit der flächendeckenden Belieferung hat der STL nun einen Überblick, was wo vorhanden ist. Weil es aber schon vorher Haushalte mit Tonnen gab, könne es Doppelungen geben, so Fritz. Auch da gelte: Kurze Rücksprache mit den Fachleuten vom Fuhrpark, und nicht benötigte Tonnen werden wieder abgeholt. Dass man auch schon eine von Ebay „zurückgeholt“ habe, wo ein Lüdenscheider seine Extra-Tonne verkaufen wollte – das ist nur eine Kuriosität am Rande.

Die Gelbe Tonne spart Millionen von gelben Säcken im Jahr und gilt allein deshalb als die nachhaltigere Lösung für die Umwelt. Noch nachhaltiger wäre allerdings, das Plastikmüllaufkommen in jedem Haushalt der Stadt durch verändertes Einkaufsverhalten deutlich zu reduzieren. © nougrigat