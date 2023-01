Fünf neue stationäre Blitzer und ein mobiler Trailer

Neue Rotlicht-Blitzer für A45-Umleitung in Lüdenscheid

Von: Thomas Machatzke

Am Lennekreuz wird es gleich zwei stationäre Blitzanlagen geben: Von der Lennestraße in Richtung Rahmedestraße (Foto) und auch von der Rahmedestraße in Richtung Lennestraße. Diese Kreuzung ist eine der ganz zentralen auf der A45-Bedarfsumleitung. © Cedric Nougrigat

Im Dezember hievte der Rat der Stadt Lüdenscheid auf den letzten Drücker doch noch die 600 000 Euro für den Kommunalen Ordnungsdienst in den Haushalt 2023. Die Gegenfinanzierung ist durch die Einnahmen aus neuen stationären und mobilen Blitzer in der Stadt geplant. An vier Kreuzungen auf der A45-Umleitung in Lüdenscheid wird in Zukunft geblitzt.

Lüdenscheid – Die Grundsatzentscheidung ist im Rat der Stadt Lüdenscheid im Dezember getroffen worden. Nun geht es an die Umsetzung. Bis der neue Kommunale Ordnungsdienst (KOD) in der Bergstadt seinen Dienst aufnimmt, das wird indes noch dauern. „In diesem Jahr wird der Lüdenscheider noch nicht viel davon sehen“, sagt der 1. Beigeordnete der Stadt, Fabian Kesseler, „selbst wenn ein, zwei oder drei neue Kollegen eingesetzt werden, und selbst das kann ich im Moment noch nicht versprechen, würde der KOD die geplante Wirkung sicherlich noch nicht entfalten.“



Die Wirkung: Das soll Präsenz in der Stadt sein, um den Bürgern wieder ein höheres Gefühl der Sicherheit zu vermitteln. Am Anfang dieses langen Weges stehen nun erst einmal die internen Vorarbeiten im Rathaus. Kesseler teilt diese in drei Bereiche ein: Zum einen müssen Gespräche mit dem Personalrat geführt werden. Daneben steht eine Gefährdungsbeurteilung an, und außerdem wartet eine detaillierte Ausbildungskonzeption.



Es bleibt noch einiges zu planen, bis der KOD in der Stadt präsent sein wird. „Die gesamte Wirkungskraft wird er erst entfalten können, wenn er komplett ist“, sagt Kesseler, er rechne damit, dass erst ab 2024 die ersten KOD-Mitarbeiter auf der Straße zu sehen sein werden.



Fünf neue stationäre Blitzer und ein mobiler Trailer

Bei der Gegenfinanzierung des neuen KOD könnte es schneller gehen: Die Stadt wird bekanntlich fünf stationäre Anlagen zur Überwachung von Rotlichtverstößen mit integrierter Überwachung von Geschwindigkeitsverstößen aufbauen und zudem einen mobilen Trailer zur Geschwindigkeitsüberwachung anschaffen. Auch das wurde im Dezember so beschlossen.

Gleich zwei stationäre Anlagen sollen am Lennekreuz (Lennestraße in Richtung Rahmedestraße und Rahmedestraße in Richtung Lennestraße) aufgestellt werden, dazu jeweils eine an der Kreuzung Heedfelder Straße/Im Olpendahl (Fahrtrichtung Kreishaus), an der Herscheider Landstraße (Einmündung Paulmannshöher Straße, Fahrtrichtung Bräuckenkreuz) und am Bräuckenkreuz selbst, hier auf der Hochstraße in Richtung Herscheider Landstraße.



„Im Moment warten wir auf die offizielle Genehmigung aus dem Haushalt, die Vergabe ist in Vorbereitung“, sagt Kesseler. Wann die Blitzer an den Ampelkreuzungen stehen werden, ist damit noch offen. Es folgt die Ausschreibung, danach stellt sich die Frage der Verfügbarkeit und der Lieferzeiten. Kesseler: „Da reden wir im Moment nicht über Wochen, sondern eher über Monate.“.



Der „Enforcement Trailer“, ein bewegliches Gerät in der Form eines Anhängers zur Geschwindigkeitsüberwachung des Straßenverkehrs, könnte nach Lieferung direkt eingesetzt werden. So einen Trailer hat die Stadt auch schon im Einsatz. Bei den stationären Blitzern ist es etwas komplizierter, weil die entsprechenden Säulen an den Ampelkreuzungen einen Einbau mit einer Tiefbau-Maßnahme erfordern. Bei Frost zum Beispiel wären diese Arbeiten gar nicht umsetzbar.



Kurzum: So richtig schnell wird es weder mit der Umsetzung des KOD noch mit den Rotlicht-Blitzern im Stadtgebiet gehen. Aber tendenziell schneller mit den Blitzern. Die sollten im Laufe dieses Jahres durchaus noch ihren Platz finden und die ersten Euro an Bußgeldern in die Stadtkasse spülen, mit denen dann der neue KOD finanziert werden soll.