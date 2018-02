Brunch mit Dimmy Latecomer

Dimmy Latecomer singt am Sonntag zum Brunch im Dahlmann-Saal.

Lüdenscheid - Die Gaststätte Dahlmann wartet mit einem neuen Veranstaltungsformat auf: Rock’n’Roll-Brunch.

Ab sofort wird an jeden 3. Sonntag im Monat bei Dahlmann Rock’n’Roll in Verbindung mit Büffet präsentiert. Für den Auftakt am Sonntag wurde Dimmy Latecomer aus Düsseldorf verpflichtet.

Die One-Man-Rockshow ist in Lüdenscheid eine bekannte Größe und wird zum Brunch Santana, Pink Floyd und Co. interpretieren. Brunch-Karten für das umfangreiche Büffet (12 Euro) gibt es bei Dahlmann und im LN-Ticketshop. Reservierungen sind unter info@gaststaette-dahlmann.de möglich.

Einlass ist ab 11 Uhr, die Show beginnt gegen 12 Uhr.