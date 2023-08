Neue Pläne für zerstörten Bolzplatz in Lüdenscheid

Teilen

Idyllisch gelegen, aber in dieser Form wohl ohne Zukunft: Aus dem Bolzplatz am Vogelberg soll künftig eine Basketballfläche werden. © Schmidt

Stadtteilkonferenz Vogelberg: Bürger im Quartier berichten von Vandalismus und mutmaßlichen Drogengeschäften vor der Haustür.

Lüdenscheid – Ein Bolzplatz, der sich zur Basketballfläche wandeln soll, ein Kita-Neubau, der noch in relativer Ferne liegt, und eine Verkehrssituation, die weiter für Beschwerden sorgt: Dieser Themen-Akkord dominierte am Mittwoch die Stadtteilkonferenz Vogelberg. Und dann sind da auch noch mutmaßliche Drogengeschäfte im Viertel, die die Anwohner ängstigen.

Doch der Reihe nach: Besagten Bolzplatz, er liegt idyllisch-verborgen in einer Senke zwischen Erwin-Welke-Grundschule und Familienzentrum „Kindertraum“, betrachten viele Vogelberg-Bewohner seit Langem als „Sorgenkind im Stadtteil“. So drückte es bei der Konferenz im Bürgerhaus am Lenneteich vor rund 25 Besuchern Andreas Fritz, Leiter des Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetriebs Lüdenscheid (STL), aus. Keine Einschätzung von ungefähr. Auch die Lüdenscheider Nachrichten dokumentierten in der Vergangenheit immer wieder die mutwilligen Beschädigungen auf dem Gelände. Mal demolierten Unbekannte die Fußballtore, mal rissen sie den Bodenbelag heraus. Eine gründliche Vermüllung des Areals gilt quasi als Normalzustand.

Angesichts solcher Zustände sieht die Stadtverwaltung das Projekt Bolzplatz zwar als gescheitert an, aufgeben will sie das Freizeitterrain aber keinesfalls. Vielmehr soll sich der Bolzplatz künftig in ein Basketballfeld verwandeln. Voraussichtlich noch dieses Jahr, so die Prognose von Andreas Fritz.

Bolzplatz immer wieder Ziel der Zerstörungswut

Angepeilt ist dabei neben der Installierung eines Basketballkorbs auch die Erneuerung des Bodenbelags, alles möglichst stabil, so Fritz. Der Metallzaun um das Gelände soll bleiben. Kann eine derartige Umnutzung fortan gegen Vandalismus wirken? Niemand konnte es an diesem Abend mit Bestimmtheit sagen. Matthias Reuver, Leiter des kommunalen Fachbereichs Jugend, Bildung und Sport, der die Stadtteilkonferenz auch moderierte, machte eingedenk der Zerstörungswut zumindest eine entschlossene Ansage: „Wir kapitulieren nicht. Auf keinen Fall“.

Kita Lenneteich „vielleicht 2025 fertig“

Thema Kindertagesstätte Lenneteich. In der Einrichtung war 2018 bekanntlich ein massiver Wasserschaden entdeckt worden. So massiv, dass ein Neubau sinnvoller als eine Sanierung erschien. Die Abrissbirne rückte an, die Kita-Kinder kamen ersatzweise in der ehemaligen Friedensschule an der Freiherr-vom-Stein-Straße unter. Nach dem Abbruch der Kita hat sich am Standort am Unteren Worthhagen indes nichts mehr getan. Die Fläche liegt sichtlich brach. Den aktuellen Stand der Dinge erläuterte ebenfalls Andreas Fritz. Demnach sei der STL für den Neubau zuständig, als eine „Art Oberbauleitung“. Gesucht werde nun ein Generalunternehmen, das den Kita-Neubau realisiert. Wegen der Dimension des Projekts sei aber eine europaweite Ausschreibung des Auftrags erforderlich, „die in Kürze, womöglich in einer Woche rausgeht“. „Das dauert leider alles“, so die Worte von Fritz. Fertiggestellt könnte der Kita-Neubau dann „vielleicht 2025 sein“. Die Kita verbleibe auch in Zukunft, so die Ergänzung von Matthias Reuver, in städtischer Trägerschaft.

Verkehrssituation im Stadtteil

Dass nach der Sperrung der A45 Autos und Lastwagen das Straßennetz rund um Lenneteich und Vogelberg heftig fluteten, dürfte eine Binsenweisheit sein. Bei Protesten und Versammlungen machten Anwohner immer wieder ihrem Ärger Luft. Dank Durchfahrtsverboten und Ausweisung des Vogelbergs als Anliegergebiet habe sich die Lage nun aber gebessert, befand am Mittwoch Klaudia Scheer vom Lüdenscheider Brückenbauer-Büro, das den Bürgern als Anlaufstelle in Sachen A45-Sperrung und Neubau der Rahmedetalbrücke dient. Da mochte keiner aus der Runde grundsätzlich widersprechen. Dennoch würden Autofahrer den Vogelberg mitunter immer noch als Ausweichstrecke missbrauchen – was aber wohl nur schwer zu verhindern sei.

Ein anderes Verkehrsproblem, das nichts mit der A45 zu tun hat: Raserei im Stadtteil. Nicht selten, so die Beobachtung, nutzten junge Bewohner aus dem Quartier den Kreisel nahe der Erwin-Welke-Grundschule regelrecht als Rennstrecke. Die Forderung der Anwohner daher: mehr Geschwindigkeitskontrollen.

Und einen stärkeren Einsatz der Staatsmacht wünschen sich die Bürger auch abends auf den Wegen am Lenneteich. Auf den dortigen Bänken würden sich regelmäßig junge Rauschgifthändler niederlassen. Eine Drogengefahr für Kinder aus dem Viertel sei nicht auszuschließen. „Die Anwohner trauen sich nicht, diese Gruppen anzusprechen“, urteilt Henry Hertes vom Bürgerverein Lenneteich. Wer also soll dann Präsenz zeigen oder eingreifen? Das Ordnungsamt? Polizisten in Zivil? Angesichts des jugendlichen Alters der Verdächtigen – sie sollen um die 15 Jahre sein – zieht Matthias Reuver zunächst ein anderes Behörden-Instrument in Betracht: die gezielte Ansprache durch städtische Streetworker.