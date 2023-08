Neue Pläne für Lüwo-Bauten am Grünewald

Von: Thomas Machatzke

Diese Häuser am Grünewald aus den 1920er-Jahren sollen nun wohl abgerissen werden. Die Lüwo lässt die Kosten für einen Abbruch ermitteln. © Cedric Nougrigat

Es ist noch kein Meilenstein, wohl aber ein Schritt nach vorne für das Lüwo-Großprojekt am Grünewald: Der Aufsrichtsrat der Lüdenscheider Wohnstätten AG hat in seiner Sitzung am Donnerstag beschlossen, dass „die Entscheidung zur Umsetzung des Neubauvorhabens weiterhin vertagt“ ist.

Lüdenscheid – Das alleine wäre kein Schritt nach vorne. Joachim Effertz teilt als Vorstand der Lüwo allerdings weiter mit: „Die Lüwo geht davon aus, dass der Altbaubestand so oder so rückgebaut wird, um Raum für neue Nutzungen zu schaffen. Die Lüwo ermittelt deshalb aktuelle Abbruchkosten, damit der Abbruch der Bestandsgebäude angegangen werden kann.“

Zudem verweist Effertz darauf, dass die Lüwo sich um die Grünfläche vor den Bestandsgebäuden kümmern werde. Zweimal im Jahr sollen die Grünflächen gepflegt werden bis es eine Lösung gibt. Im Moment steht das lange Gebäude, das sich quasi fast über die gesamte Länge der Straße zieht, leer, gesichert durch Zäune. Die Umlage verwildert allmählich. Das soll sich nun also ändern, was die Anwohner auf der gegenüberliegenden Straßenseite mit Wohlwollen zur Kenntnis nehmen dürften.

Zur Erinnerung: 67 neue Mietwohnungen, energetisch fit für die Zukunft und noch dazu schön anzusehen. Im Erdgeschoss Garagen, um eine Tiefgarage zu sparen, darüber Wohnungen mit Holz und viel Glas, sollte nach den Planungen aus dem Jahr 2019 hier entstehen. Zwischen den Häusern kleine Übergangsflächen, grün und auflockernd. Nicht mehr die lange Wohnreihe, die heute wie ein Wall dasteht. Die Planung für Abriss und Neubau ist indes aus dem Jahr 2019, der Zeit vor Corona und dem Ukraine-Krieg. Inzwischen sind die Kosten durch die Decke gegangen, das Projekt liegt auf Eis, weil niemand recht weiß, wie ein so ambitioniertes Projekt vor allem finanziell umgesetzt werden soll.



Eine Sanierung der 67 Wohnungen ginge womöglich günstiger, hieß es zuletzt. Wenn nun indes der Weg in Richtung Abbruch der Häuser beschritten wird, scheint der Aufsichtsrat diese Lösung zumindest nicht mehr zu favorisieren. Wohl auch deshalb nicht, weil es für die Sanierung keine Landesförderung für die komplette Straße geben würde.



Wenn es nun zum Abriss kommen sollte, bleiben zwei Varianten: Zum einen könnte die Lüwo mit der Stadt an ihrer Seite ihr ambitioniertes Projekt noch in die Tat umsetzen. Zum anderen blieben Abriss und Fremdvermarktung als Option, womöglich als Fläche für kleine Eigenheime? Die Grundstücke gehören der Stadt, die Lüwo Erbbaunehmer dieser Grundstücke. Beide Varianten erscheinen nicht undenkbar, nur die Sanierung scheint in weite Ferne gerückt. Zumindest eine Richtung ist eingeschlagen. Und das ist ein kleiner Schritt nach vorne.