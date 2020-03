Neue Pizzeria eröffnet heute

Heute ab 17 Uhr eröffnet das Restaurant Antichi Sapori an der Worthstraße.

Lüdenscheid - In die ehemalige Pizzeria Trattoria La Rondine an der Worthstraße ist wieder Leben eingezogen. Heute ab 17 Uhr eröffnet das neue Restaurant mit dem Namen Antichi Sapori.

Übersetzt heißt der Name: schöne Aromen. Passend dazu hat der neue Inhaber Guiseppe Romano das Ambiente erhalten.

Für das leibliche Wohl sorgt ab sofort Chefkoch Jascha Tralau mit deutsch-italienischer Küche. Seit zwölf Jahren arbeitet er in seinem Beruf und war in verschiedenen Häusern in Lüdenscheid, der Umgebung und auch zwei Jahre lang im Ausland tätig.

Auf der Karte stehen neben Pizza und Pasta unter anderem auch Lammrücken und auch das Lüdenscheider Krüstchen darf nicht fehlen.