An der Börsenstraße: Bahar Kilic eröffnet ihre erste Praxis

Von: Cornelius Popovici

Mit einem Tag der offenen Tür feierte die Physiotherapie-Praxis Bahir am Samstag die Eröffnung. © Popovici

Mit einem Tag der offenen Tür feierte die Physiotherapie-Praxis Bahir am Samstag die Eröffnung der neuen Räume an der Börsenstraße 10.

Lüdenscheid - Bahar Kilic ihr Ehemann Taner Kilic und die Familie begrüßten die Premierengäste ihrer Praxiseröffnung am Samstag. Bahar Kilic ist seit 2010 Physiotherapeutin und bietet nun in ihrer ersten eigenen Praxis ganzheitliche Physiotherapie und verschiedene Wellness-Angebote an, unter anderem Krankengymnastik, Manuelle Therapie, Manuelle Lymphdrainage, Massagen und Rehasport. Auch Hausbesuche sind möglich.