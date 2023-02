Neue Nutzung im ehemaligen Adler-Modemarkt: Wie geht es weiter?

Von: Susanne Kornau

Im Oktober 2021 schloss der Adler-Modemarkt an der Schillerstraße 3 seine Türen. Doch eine angekündigte schnelle Neueröffnung eines Lager- und Coworking-Angebots lässt seitdem auf sich warten. © Cedric Nougrigat

Im Netz gibt’s den Standort Lüdenscheid schon längst. Vor Ort hingegen sieht das anders aus.

Lüdenscheid - Auf der Internetseite von Space Plus, Self Storage und Coworking, ist die Bergstadt einer von insgesamt 14 Standorten, die das Unternehmen zwischen Hagen und Kassel, Oberhausen und Stuttgart aufführt. Doch der Hinweis „coming soon“, der eine baldige Eröffnung verspricht, steht dort auch schon seit Ende 2021. Damals hatte der Adler-Modemarkt seinen Standort an der Schillerstraße 3 gerade geschlossen; Space Plus kaufte die Immobilie und kündigte Umbau und Eröffnung mit dem kombinierten Angebot von Lagerräumen und Büro-Miete auf Zeit an.

Lieferschwierigkeiten und Umbauten

Seitdem hat sich, zumindest von außen, wenig verändert. Lediglich die Folierung des Schaufensters deutet inzwischen darauf hin, dass hier eigentlich ein Leerstand behoben werden soll. „Wir wollen nach wie vor da hin, wir können aber nicht sagen, wann wir fertig sind.“ Elisabeth Scheffler, Regionalbeauftragte des Unternehmens und hin und wieder auch in Lüdenscheid vor Ort, bedauert die Verzögerungen. Es kämen mehrere Faktoren zusammen, sagt sie, verweist auf Lieferschwierigkeiten und relativ aufwendige Umbauten im Innern. Die Rolltreppe müsse ausgebaut, ein zweiter Fahrstuhl installiert werden: „Das dauert.“ Deshalb könne und wolle man auch keinen Eröffnungstermin nennen: „Ich gehe davon aus, dass es dieses Jahr wird.“

Im Innern müssen die Voraussetzungen für containerartige Klein-Büros unterschiedlicher Größe sowie gegebenenfalls einen Besprechungsraum geschaffen werden. Die Lagerboxen sollen ebenfalls unterschiedliche Größen haben. Das Konzept setzt auf Flexibilität. In Hagen beispielsweise standen mit Eröffnung 30 Büro-Plätze mit Internetzugang, Stuhl und Schreibtisch samt Besprechungsraum zur Verfügung; das galt als Vorbild für Lüdenscheid. Ihren Bürobedarf und Geräte müssen die Mieter auf Zeit selbst mitbringen. Zu dem Lüdenscheider Objekt gehört ein Parkplatz auf der Rückseite, zur Freiherr-vom-Stein-Straße hin.

Dass Space Plus mit seinem Angebot einen Nerv der Zeit treffe, merke man am Standort Hagen, sagt Elisabeth Scheffler aber auch. Der wurde im Juli 2021 eröffnet und sei mittlerweile gut gebucht.

