Neue Nutzung für ehemaligen Netto in der Oberstadt

Von: Susanne Kornau

Teilen

Im ehemaligen Netto-Markt in der Oberstadt wurden 86 Lagerabteile mit Größen von 0,9 bis 19,3 Quadratmeter für private und gewerbliche Nutzung eingerichtet. © Cedric Nougrigat

Um mehr Speicherplatz dreht sich vieles in dieser zunehmend digitalisierten Welt. Auch Speicherplatz für gerade nicht Benötigtes oder im Netz Bestelltes ist längst im echten Leben ein Geschäft.

Lüdenscheid - Ein Geschäft, das in die Innenstädte drängt und damit zugleich ein Symbol ist für die grundsätzliche Veränderung, die das Zentrum des Handels gerade erfährt. In Lüdenscheid sind seit Ende 2021 Pläne für einen Space Plus Store im ehemaligen Adler-Bau an der Schillerstraße bekannt. Mittlerweile weist das Unternehmen zumindest von außen darauf hin, was nun Ende des Jahres kommen soll – unter anderem abschließbare Bereiche unterschiedlicher Größe, in denen sich allerlei auslagern lässt.

Im alten Netto-Markt an der oberen Wilhelmstraße ist ein anderer Anbieter – Storebox mit Sitz in Wien – bereits weiter. Die Ladenfläche ist nun mit weiß-grünen Boxen bestückt, die Eröffnung für Ende des Monats geplant.



Auf Nachfrage informiert ein Storebox-Sprecher ausführlich über das Geschäftsmodell und seine Besonderheiten. Nach eigenen Angaben befindet sich das Unternehmen in fünf Ländern auf Expansionskurs und setzt auf langfristige Standortbindung im urbanen Raum. Man reagiere damit auf eine starke Nachfrage nach Selfstorage-Lagerflächen. In Deutschland habe man 139 Standorte und baue weiter aus. Bei der Standortentscheidung spielten Faktoren wie Einwohnerzahl, Wohnfläche und Stadtentwicklung eine Rolle.



Langer Leerstand beendet

Von außen weist noch wenig auf die Nutzungsveränderung des langen Leerstands in der Oberstadt hin. Im Juli 2016 hatte der Nahversorger seine Türen abgeschlossen. Seitdem passierte nichts. Der Vermieter, eine Luxemburger Immobilienfirma mit einer Deutschlandvertretung in Berlin, gab am Ende den Lagerflächen den Vorzug vor dem orientalischen Markt, der sich dort gerne angesiedelt hätte. Der zieht nun, wie berichtet, ins einstige WMF-Gebäude etwas weiter unten.



Die Umbauarbeiten auf der ehemaligen Netto-Fläche gingen schnell. Dort wurden 86 Lagerabteile mit Größen von 0,9 bis 19,3 Quadratmeter eingerichtet. Der Bedarf an unkompliziert verfügbarem Stauraum sei gerade in Innenstädten groß, heißt es. Das Unternehmen spricht von neuen Megatrends angesichts von knapper und teurer werdendem Wohnraum in Innenstädten. Das mache kurz- oder langfristiges Auslagern interessant. Für den Nutzer soll das möglichst unkompliziert und sicher gehen – dank digitaler Buchung, Rund-um-die-Uhr-Zugang und Videoüberwachung.



Auch für die Städte-Logistik würden Lagermöglichkeiten im urbanen Raum wichtiger. Und für den boomenden E-Commerce: „Immer mehr Menschen möchten ihre Online-Bestellungen flexibel und rund um die Uhr abholen.“ Darauf reagiere Storebox mit Click&Collect-Paketwänden und Abholstationen.