Neue Nutzung für altes Hotel: Visionen in schwierigen Zeiten

Von: Thomas Machatzke

Neuer Standort: Die blauen Fahrzeuge der Mani-Pflege-Flotte stehen seit Anfang der Woche vor dem ehemaligen Hotel Kattenbusch. © Machatzke, Thomas

Der Mani-Pflegedienst ist seit der vergangenen Woche im ehemaligen Hotel-Kattenbusch-Komplex zu Hause – und blickt in schwierigen Zeiten doch mit Visionen und Zuversicht nach vorne.

Lüdenscheid – Myra Mani erinnert sich noch genau an den Tag, als der Mani-Pflegedienst das Hotel Kattenbusch gekauft hat. Es ist der 22. November 2021 gewesen. „Zwölf Tage vor der Brückensperrung“, sagt Myra Mani. Eine Entscheidung, ein Schritt aus einer anderen Zeitrechnung in Lüdenscheid, der Stadt, in der die Zeit seitdem vor und nach der Brückensperrung gerechnet wird.

Am Montag nun und damit im 17. Monat nach der Sperrung ist der Mani-Pflegedienst offiziell eingezogen in den Hotelkomplex – und damit auch offiziell ausgezogen aus den alten Räumlichkeiten an der Glatzer Straße. Vier Wohnungen waren es am Ende, die der Pflegedienst dort gemietet hatte und die nun wieder ihrer ursprünglichen Bestimmung übergeben werden.

Die 30 Autos der Mani-Flotte für den ambulanten Pflegebereich, die Jahr für Jahr größer geworden ist, sie alle steuern nun nach dem Dienst das Hotel Kattenbusch an. Hier ist nun die Zentrale, die Verwaltung. Erst einmal nur die, bald aber schon viel, viel mehr.

Myra Mani, ihr Bruder Navin, der aus Berlin zurückgekehrt ist nach Lüdenscheid und nun auch zur Geschäftsführung gehört, und Volker Mutmann nehmen sich an diesem Mittwoch Zeit, um ihr „Leuchtturmprojekt“ vorzustellen. Mutmann nennt es so. Der gebürtige Gelsenkirchener ist der neue Mani-Pflegedienstleiter.

Ein Mann mit Erfahrung, der trotz der Brückensperrung und all der Schauergeschichten aus der Bergstadt mit seiner Frau aus der Schweiz nach Lüdenscheid gezogen ist. Mutmann hatte im Internet gelesen, was Myra Mani plante für die Zukunft, vom Hotel Kattenbusch. Er war fasziniert, hat sich gemeldet, man hat gesprochen. Nun ist Mutmann, der auch seiner Eltern wegen zurückgekehrt ist, da und brennt für die Idee. Eine bemerkenswerte Geschichte.

In der ambulanten Pflege versorgt der Mani-Pflegedienst dieser Tage rund 250 bis 300 Klienten, fokussiert auf Lüdenscheid. Er ist damit der größte Pflegedienst. Und wenn zuletzt davon die Rede gewesen ist, dass die Pflege in Lüdenscheid durch die Brücke und die längeren Fahrtzeiten im Jahr eine Million Euro verliert, dann verliert einen ganz großen Anteil davon eben auch der Mani-Pflegedienst. Die Zeiten sind nicht leicht. Myra Mani hat kürzlich in Düsseldorf gesessen im Gefolge von Bürgermeister Sebastian Wagemeyer. Termin im Gesundheitsministerium.

Am Montag war sie mit Florian Wilms, Vorstandskollege im Zukunft Pflege Südwestfalen e.V., beim Besuch von Rolf Mützenich. „Lüdenscheid hat keine Lobby. Und die Pflege hat keine Lobby“, hat sie dem SPD-Bundestagsabgeordneten gesagt. Sie hat Mützenich vorgerechnet, was ihrem Unternehmen eine 45-Minuten-Fahrt zum Dickenberg einbringt und dass man trotzdem die Menschen dort versorgen wolle und müsse, die sich nicht selbst helfen können. „Wir müssen handlungsfähig bleiben“, hat sie Mützenich gesagt und am Ende auch noch, dass die Politiker immer erst dann reagieren würden, wenn die eigenen Eltern ins Pflegeheim kämen. Da ist Mützenich richtig verärgert gewesen.

Freude über den Umzug an den Kattenbusch-Standort: Navin Mani, Pflegedienstleiter Volker Mutmann, Verwaltungsleiterin Marlena Hamann und Myra Mani. © Machatzke, Thomas

„Aber es ist doch oft so“, sagt Myra Mani nun zwei Tage danach und findet auch ihren letzten Satz vom Montag noch immer nicht ganz unpassend. Volker Mutmann pflichtet ihr bei. „Alle reden vom drohenden Pflegenotstand, dabei ist der Pflegenotstand doch schon da“, sagt er und berichtet von den Arbeitsbedingungen in der Schweiz, wo mehr Geld in der Pflegekasse ist – und wo auch andere Dinge funktionieren. „Wir beschäftigen hier nun einen Fahrer, der nur zwischen Apotheken und Hausärzten unterwegs ist, um die Medikamente für unsere Klienten zu besorgen“, sagt Mutmann und schüttelt den Kopf. In der Schweiz kommuniziere der Pflegedienst über eine sichere Plattform im Internet direkt mit Hausarzt und Apotheke, alles digital zwei Schritte weiter. An der Leifringhauser Straße gibt es diese Möglichkeit noch lange nicht, und nebenbei eine 100-mbit-Leitung für die Verwaltung, die meist nur 40 Prozent der versprochenen Übertragungsrate schaffe.

„Aber vielleicht kommt bald das Glasfasernetz“, sagt Myra Mani. Die Zuversicht bleibt. Auch bei Navin Mani, der in Berlin als selbstständiger Unternehmer und Berater in der Wirtschaft gearbeitet hat. Wenn Mutmann von einer toxischen Gemengelage mit den allgemeinen Problemen in der Pflege und den besonderen regionalen Problemen spricht, sagt Navin Mani: „Wir können nur immer wieder optimieren, mit den Kassen verhandeln. Deshalb sind wir da auch so aktiv. Eigentlich bräuchte man die Vehemenz der Debatte, die es im Moment bei den Heizungen der Zukunft gibt, auch bei der Pflege, denn hier liegt eines der größten sozialen Probleme der Zukunft.“ Die Branche, sie gehe schon lange Tag für Tag weit über die Schmerzgrenze hinaus. „Das fällt aber doch immer erst dann auf, wenn – wie zuletzt in Halver – einer aufgibt.“ Der Pflegedienst „In guten Händen“ hatte dort auch lange auf die Probleme hingewiesen. Wenn dann ein Pflegedienst nicht mehr da ist, ist es direkt ein großes Problem für die Versorgung.

Wir werden durch die Brücke einen wirtschaftlichen Schaden davontragen. Aber wir werden trotzdem versuchen, innovative Wege zu gehen, die Arbeitsbedingungen und die Pflegebedingungen zu verbessern.

„Wir werden durch die Brücke einen wirtschaftlichen Schaden davontragen,“ sagt Navin Mani, „aber wir werden trotzdem versuchen, innovative Wege zu gehen, die Arbeitsbedingungen und die Pflegebedingungen zu verbessern.“ Auch und gerade durch den neuen „Pflegecampus“, wie Volker Mutmann den Kattenbusch-Komplex nennt. Hier soll ja nicht nur die Verwaltung sein. Hier entsteht etwas, das Vorbildcharakter über Lüdenscheider Stadtgrenzen hinaus hat.

Im zweiten Bauabschnitt werden im vorderen Bereich des alten Hotelgebäudes eine Rezeption, Seminarräume und auch ein Quartierscafé entstehen. „Quartiersarbeit kennen wir vom Honsel gut“, sagt Myra Mani. Das Café soll für die Bewohner der eigenen Wohnungen sein, aber eben auch fürs gesamte Umfeld. Die Wohnungen im alten Hotelkomplex sollen dann im dritten Bauabschnitt 2024 entstehen. „Natürlich wollen wir so auch Fahrtwege in der Pflege sparen“, sagt Navin Mani – in den Wohnungen werden dann ältere Menschen zu Hause sein, die der Pflegedienst ambulant versorgen kann.

Zum 1. April haben sieben Azubis beim Mani-Pflegedienst angefangen, darunter auch junge Mädchen aus Indien, die zuletzt bereits ein Freiwilliges Soziales Jahr bei Mani gemacht haben und nun eine Ausbildung anschließen. © Machatzke, Thomas

Im zweiten Gebäude, dem neueren des ehemaligen Hotelkomplexes, plant der Mani-Pflegedienst eine Tagespflege, aber eben nicht nur: Auch hier gibt es Appartements und Hotelräume, die zu Wohngemeinschaften zusammengefasst werden können. Hier sind schon jetzt die neuen Auszubildenden des Pflegedienstes in Teilen zu Hause. Auch das gehört zum Konzept. In Zeiten des Fachkräftemangels setzt der Pflegedienst viel stärker noch als bisher auf den Faktor Ausbildung – und Zuzug. Zum 1. April haben sieben Azubis bei Mani angefangen, darunter junge Mädchen aus Indien, die zuletzt bereits ein Freiwilliges Soziales Jahr bei Mani gemacht haben und nun eine Ausbildung anschließen.

„Es wird auch darum gehen, diese jungen Menschen in Lüdenscheid ins Stadtleben zu integrieren“, sagt Myra Mani, die sich noch gut an eine Gruppe von Pflegekräften aus Portugal erinnert, die Mani nach Lüdenscheid geholt hatte. Als ein gutes Angebot aus München kam, waren die seinerzeit schnell wieder weg. Myra Manis Wunsch indes ist es, für die Stadt und die Pflege in der Stadt diese neu Zugezogenen fest hier zu behalten. „Es geht um mittel- und langfristige Lösungen“, sagt sie und hat das Gesamte im Blick: „In zehn Jahren wird der größte Babyboomer-Jahrgang in Deutschland in Rente gehen. Dann fehlen da erst mal diese Fachkräfte. Und zehn Jahre später ist dieser Jahrgang vielleicht selbst auf Pflege angewiesen…“

Kurzum: Die Nachfrage werde es immer geben, stellt das Trio fest, man werde immer genug zu tun haben. Die Frage sei doch, wie der Fachkräftemangel das Wachstum begrenze. „Wir wollen ein Leuchtturmprojekt für hochprofessionelle Pflege sein“, sagt Mutmann: „Dieser große Pflegecampus bietet tolle Ressourcen. Die Pflege ist einer der sinnstiftendsten Berufe, die es gibt. Ich erlebe selbst in der täglichen Arbeit den Austausch und die Dankbarkeit. Deshalb werden wir auch an allen Ecken Vollgas geben.“

Myra und Navin Mani würden das wohl unterschreiben. Vollgas auf neuen Wegen. Ein schönes Bild und eine reizvolle Vorstellung, selbst in schwierigen Zeiten.