„Leuchtturmprojekt“ im MK wird eingeweiht

Von: Jutta Rudewig

Teilen

Das Musikschulteam freut sich auf viele Gäste zum „Tag der offenen Tür“ © Jutta Rudewig

Guido Pieper ist Schlagwerk-Lehrer an der Musikschule Lüdenscheid. „Er ist es gewohnt, unter Tage zu arbeiten“, stellte Musikschulleiterin Katja Fernholz-Bernecker am Montag mit Blick darauf, dass die Schlagwerker bislang in der alten Musikschule im Keller untergebracht waren, augenzwinkernd fest. Gemeinsam mit ihrem Leitungsteam Matthias Reuver (Fachbereich Jugend, Bildung, Sport) präsentierten die Musikschulpädagogen das Programm, mit dem sie das neue Gebäude offiziell zum Klingen bringen.



Lüdenscheid – Der Auftakt der Einweihung am 27. und 28. August gehört den „Offiziellen“. Ab 11 Uhr öffnen sich am Samstag, 27. August, die Türen für einen Empfang mit geladenen Gästen aus Rat, Verwaltung, Vertreter der Bezirksregierung, Parteien, Kooperationspartner wie Schulen und Kindertagesstätten. Ab Sonntag, 28. August, gehört es denen, die darin musizieren, im Rahmen eines Tages der offenen Türen, an denen allerdings derzeit noch gefeilt wird. Auch der Trennjäger kreischt noch an der Hochstraße. Die Pflasterarbeiten sind auf der Zielgeraden.



Matthias Reuver dankte offiziell dem Musikschulteam: „So etwas fällt ja nicht vom Himmel. Das ist das Leuchtturmprojekt des städtebaulichen Programms. Und ich freue mich, dass dieses Vorzeigeobjekt jetzt mit Leben gefüllt wird. Es gibt nur wenige Kollegen oder Städte, die so etwas erleben dürfen.“ Stolz ist das Musikschulteam auf den Mehrzwecksaal, in dem nun 199 Gäste Platz finden. Vorbei sind auch die Zeiten, in denen sich die Akteure durch die Reihen der Gäste schlängeln mussten, um zur Bühne zu gelangen. Diese ist nun durch einen Extra-Eingang zu betreten.



„Das ist ein fantastischer Lernort mit viel Potenzial geworden“, sagt Karsten Greth (Musikschule). Und auch Johannes Gehring ist begeistert davon, dass die „Kakofonie der Töne“, so Katja Fernholz-Bernecker, die man im alten Gebäude an der Altenaer Straße immer hörte, beendet ist: „Das war mitunter sehr anstrengend.“



Ich freue mich, dass dieses Vorzeigeobjekt jetzt mit Leben gefüllt wird. Es gibt nur wenige Kollegen oder Städte, die so etwas erleben dürfen

Entstanden sind am Staberg 25 Räume, die mit allerlei Finessen akustisch optimiert wurden. Zurück zu Guido Pieper: Er darf nun mit seinen Schlagzeugern ans Tageslicht, der Schlagwerkraum gehört zu den Prunkstücken des neuen Gebäudes. Im Dachgeschoss wurde ein Raum gebaut, der ringsum noch zusätzliche Wände bekam, damit man’s „als Band mal so richtig krachen lassen kann, ohne dass der Schall nach außen dringt“, so Fernholz-Bernecker. Mit dabei sind auch Übungsräume für Schüler, die vielleicht zu früh in den Unterricht kommen und schon mal ein bisschen musizieren möchten.



Viele Kleinigkeiten machen den Charme der neuen Musikschule aus. So ist zum Beispiel mit einem „Parkplatz für Kinderwagen“ samt Wickelecke an die jüngsten Besucher gedacht. Man sei schließlich eine Musikschule für die Kleinsten bis hin zu den Erwachsenen oder auch Senioren. Schallschutz, Sonnenblenden, Stauraum für viele, viele Instrumente – in jede Richtung wurde beim Bau gedacht. Auch in die Zukunft, denn im Obergeschoss befindet sich ein Raum, der in nicht allzu ferner Zukunft für Musikproduktionen digitaler Art genutzt werden kann. Das sei ein Trend unter den jungen Leuten, denkt Katja Fernholz-Bernecker nach vorn. Eigens dafür wurden Leerrohre eingezogen. Im ersten Stock befindet sich das Sekretariat, die Unterrichtsräume wurden U-förmig um das Treppenhaus herum angelegt.



Das Programm Großer Saal:

12 Uhr Eröffnung / Junges Blasorchester,

12.45 Uhr Blockflötenensemble

13 Uhr Ensemble für Alte Musik

13.30 Uhr Streicher-Duo

13.45 Uhr Vortrag der Singschule

14 Uhr Klarinettenorchester

14.30 Uhr Jugendsinfonieorchester

15 Uhr Klavier solo

15.15 Uhr Flötenensemble

15.30 Uhr Flötenduo

15.45 Uhr Orchestrino

16 Uhr Gitarren-AG Zeppelin-Gymnasium

16.30 Uhr Blasorchester

Kammermusikraum (R 113):

12.30 Uhr Streichervorspiel

13.15 Uhr Junges Gitarrenensemble

14.15 Uhr Gitarrenvorspiel

15 Uhr Cellovorspiel

15.15 Uhr Gitarrenvorspiel

15.45 Uhr Jugend-Gitarrenensemble

Bandraum (214):

15 Uhr Jazz-Session bis 16 Uhr

Musiktherapeutische Angebote

(R 101):

13, 14 und 15 Uhr Elementare Musikerziehung (114):

12.30 Uhr für Kinder von 1,5 bis drei Jahren

13 Uhr für Babies von 6 bis 12 Monaten

13.30 Uhr für Kinder von 4 bis 6

14 Uhr: Trommelmusik für Kinder von 3 bis 4 Jahren

Schlagwerkraum (R 007):

12.30 Uhr Schlagwerk-Vorspiel

13.15 Uhr Vorspiel Schlagzeugensemble II

15 Uhr Vorspiel Schlagzeugensemble I

15.30 Uhr Schlagwerk-Vorspiel

16 Uhr Schlagwerk-Vorspiel Alumni

So still allerdings, dass kein Ton nach außen dringt, soll’s am Staberg gar nicht werden: „Man soll ja schließlich hören, dass wir eine Musikschule sind.“ Die ersten Schüler haben den Unterricht bereits am 10. August aufgenommen. Den Auftakt machte eine Führung durchs Haus, anschließend sei der musikalische Nachwuchs aus dem Staunen kaum noch heraus gekommen.



„Offene Türen“ von 12 bis 17 Uhr

Von 12 bis 17 Uhr können die Lüdenscheider ihre neue Musikschule am Sonntag besichtigen. Programm wird im großen Saal, im Kammermusikraum (R 113), im Band-raum (214), in der Elementaren Musikerziehung (114) und im Schlagwerkraum (R 007) geboten. Der Eintritt ist natürlich frei, der Förderverein sorgt an einem Stand für Informationen, für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Und: Ausprobieren und schnuppern ist ausdrücklich erwünscht.

Für die Nachnutzung der Alten Post wurde in der vergangenen Woche der Bauantrag eingereicht, der Zuwendungsantrag wird Ende September beim Fördergeber eingehen. Von einer Bewilligung in 2023 ausgehend, soll der Umbau zur Folgenutzung im 3. Quartal 2024 abgeschlossen werden. Das Gebäude soll künftig ein Teilstandort der VHS werden, heißt es seitens der Stadt.