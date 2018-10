Für neue Musikschule: Bäume auf dem Staberg-Parkplatz gefällt

Lüdenscheid - Es ist schon deutlich lichter geworden auf dem Parkplatz an der Ecke Staberger Straße/Hochstraße: In Vorbereitung auf den Bau der neuen Musikschule werden dort zurzeit Bäume gefällt. Nicht alle sollen verschwinden.

Am Donnerstag um 7.20 Uhr ging es los - es war sozusagen der Startschuss für den Bau der neuen Musikschule, die zwischen den Staberger Gymnasien und Oberstadttunnel entstehen soll.

Arbeiter des Forstbetriebs Lüdenscheid fällten dort zahlreiche Bäume. Dabei handelt es sich vor allem um Wildwuchs - also nicht um planvoll gepflanzte Hölzer.

Die alten Ahornbäume, die auf der Hangseite stehen, sollen nicht der Säge zum Opfer fallen. Sie werden nach Aussage von Stadtförster Marcus Teuber stehen bleiben.

Musikschul-Neubau: Das sollten Sie wissen

An der Ecke Hochstraße/Staberger Straße entsteht in den nächsten Jahren die neue Musikschule. Durch den Neubau gehen Parkplätze an diesem Standort verloren. Damit weiterhin genügend Parkraum zur Verfügung steht, plant die Stadt Lüdenscheid aus eigenen Geldern zusätzliche Parkflächen in unmittelbarer Nähe zu schaffen.

Wegen der Arbeiten ist der Parkplatz am Staberg am Donnerstag und Freitag gesperrt.