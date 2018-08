Multifunktionsfläche am Scholl nimmt Gestalt an

Die Umsetzung des Schulhof-Projekts am Geschwister-Scholl-Gymnasium direkt neben der Mensa ist in vollem Gang. Ein Teil der Fläche ist schon angelegt, ein anderer wird noch vorbereitet.

Lüdenscheid - Das ehrgeizige Projekt des Fördervereins des Geschwister-Scholl-Gymnasiums (GSG) nimmt Fahrt auf. Die Umrisse der neuen Multifunktionsfläche neben der Mensa sind bereits gut zu erkennen. In der ersten September-Woche soll sie fertig sein.

Das sagte der zuständige Diplomingenieur Herbert Vennegeerts am Donnerstag auf Anfrage. Sein gleichnamiges Ingenieurbüro ist Spezialist für die Planung und Umsetzung von Sportstätten und war in der Vergangenheit schon federführend bei der Herstellung der Kunstrasenplätze am Nattenberg und im Honsel.

„Wenn die Fläche vorbereitet ist, werden die Tore aufgestellt, das Basketballfeld und das Beachvolleyball-Areal angelegt“, erklärte Vennegeerts. Auch eine Tartanbahn soll’s geben.

+ Zwei stabile Tore stehen bereits am Rand der neuen Multifunktionsfläche auf dem Scholl-Gelände. © Messy Den Löwenanteil für die Finanzierung stemmt der Förderverein des Geschwister-Scholl-Gymnasiums mit 99.000 Euro. Weitere 25.000 Euro kommen vom benachbarten Zeppelin-Gymnasium. Die Stadt, die aus formellen Gründen als Bauherr auftritt, steuert 50.000 Euro bei. Zunächst waren „nur“ 30.000 Euro vorgesehen, aber da der Auftragswert höher geworden war, stimmte der Rat einem Anstieg um 20.000 Euro zu. Das Projekt hat schon eine längere Geschichte.



Bereits 2014, bei der Verleihung des Deutschen Schulpreises ans Scholl, flossen 25.000 Euro Preisgeld in den Topf „Schulhofgestaltung“. Schon damals gab es Pläne, wie der hintere Teil, das Karree zwischen neuer Mensa und Scholl-Turnhalle, umgestaltet werden könnte. Zwischendurch war das Budget durch eine hohe private Spende und durch Projektgelder der Sparkassen-Bürgerstiftung nochmals erheblich aufgestockt worden. Vorsitzende des GSG-Fördervereins ist Michaela Hoffmeister.