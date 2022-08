Neue MTB-Trails in Lüdenscheid: Mehr Brilon als Winterberg

Von: Thomas Machatzke

Auf einem fünf Kilometer langen Rundkurs sollen drei Mountainbike-Trails zwischen dem Nattenberg und Schäferland angelegt werden. © Google Earth

Mehr Brilon als Winterberg: Als Holger Moeser, Leiter des Fachdienstes Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften im Lüdenscheider Rathaus, am Dienstag im Sportausschuss die Pläne für die Mountainbike-Trails am Nattenberg vorstellte, da war das MTB-Tourismusziel Winterberg nicht so sehr sein primäres Vorbild, eher die Stadt Brilon im Hochsauerland. Auch in Brilon ist zuletzt ein Mountainbike-Trail gebaut worden – und der kommt dem Lüdenscheider Ansatz näher.

Die Trails 1, 2 und 6, die Moeser auf dem Areal zwischen Tennisanlage und Saunadorf am Nattenberg auf der einen Seite und Freier Christlicher Schule am Baukloh/Schäferland auf der anderen Seite als fünf Kilometer langen Rundweg präsentierte, sollen „gemäßigte“ Trails sein, geeignet für Familien und Anfänger. Moeser zeigte in seiner Präsentation Bilder von spektakulären Rampen und steilen Abfahrten. Mit dem Hinweis, dass dies in Lüdenscheid nicht geplant ist.



„Mit diesen drei Trails werden wir nicht Winterberg werden, dafür wird kein Holländer nach Lüdenscheid kommen“, prognostizierte Moeser. Das Ziel, dem Wintersport- und Trendsportort im Hochsauerland nachzueifern, hat die Politik nicht aufgegeben. „Diese Trails sollen nur ein erster Aufschlag sein“, stellte Dominik Hass (SPD) fest. Auch Michael Dregger (CDU) wünschte sich ein Gesamtkonzept für die Planung weiterer MTB-Angebote. Fernziel: Der MTB-Standort Lüdenscheid soll irgendwann durchaus so attraktiv werden, dass er auch Biker von außerhalb anlockt.



Bis dahin ist es derweil noch ein langer Weg. Erst einmal soll nun bis zum 31. Dezember 2023 die von der Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH entworfene Skizze mit den ersten drei Trails umgesetzt werden. 50 000 Euro kostet das die Stadt, finanziert aus den Haushaltsstellen Sportpauschale und Trendsportarten. Diese Beschlussvorlage ging einstimmig durch und wurde noch ergänzt um den Passus, dass bis zum 31. Dezember 2023 auch ein Gesamtkonzept mit einem konkreten Zeitplan für die weiteren Trails vorgelegt werden soll von der Verwaltung.



Dabei hat die Verwaltung nun erst einmal andere Aufgaben zu erledigen. Bei den bisherigen Planungen wurden diverse Fachdienste einbezogen, daneben der betroffene Jagdpächter, die Forstbehörde, die LSM und als Sportverein mit einer MTB-Abteilung die Turbo-Schnecken Lüdenscheid.



Das Ergebnis all dieser Gespräche hat die Macher nicht entmutigt, aber ein paar Hürden gibt es eben doch noch, die aus dem Weg zu räumen sind. Dadurch, dass die Jagd unmöglich wird in einem solchen Wald, fürchtet der Pächter um eine Beeinträchtigung seiner Wild-Abschussquote. Wahrscheinlich nicht ganz unbegründet. Ob hier spezielle Pirsch-Jagden nach Briloner Vorbild eine Lösung sein können oder eine Entschädigung des Pächters? Es muss sich zeigen, Grünen-Ratsherr Andreas Stach wünschte sich hierzu jedenfalls eine Darlegung von möglichen Kosten, die entstehen können.



Der Waldschutz ist ein anderer Aspekt. Aufgeforstete Flächen in diesem Bereich dürfen keinesfalls betreten werden. Auch ansonsten sei so ein Projekt – so der Fachdienst Umwelt und Klimaschutz – „kontraproduktiv zum Umweltschutz“. Feuergefahr und Ruhezeit fürs Wild kommen hinzu. Das alles machte der Ausschuss indes nicht als primäres Problem aus.



MTB-Trail: Nur für Biker, nicht für Fußgänger und Reiter

Geklärt werden müssen im Vorfeld auch Haftungsfragen und mögliche Rettungswege, wenn Unfälle passieren sollten. „In Brilon hat man seit Errichtung des Trails keinen einzigen Unfall notiert“, stellte Moeser fest – für den Fall der Fälle muss die Stadt, die Eigentümer des Areals ist, indes gerüstet sein. Moeser erklärte, dass in Brilon die Firma, die den Trail gebaut hatte, zweimal im Jahr eine Abnahme und Überprüfung durchführt. Eine monatliche Prüfung durch einen Verein soll dazukommen. Hierzu haben sich die Turbo-Schnecken bereits bereiterklärt.



Noch etwas steht zur Klärung an: Wenn der Rundweg als MTB-Trail ausgewiesen wird, muss klar sein, ob ihn dann Fußgänger oder Pferde trotzdem noch nutzen dürfen. Gegenseitige Rücksichtnahme sei hier der Erfahrung nach schwierig. Wahrscheinlich dürfte es darauf hinauslaufen, dass für Spaziergänger andere Strecken gesucht werden müssen, genauso für Pferd und Reiter.



Kurzum: Bis Dezember 2023 bleibt noch viel zu tun. Moeser benannte es so: Erforderlich seien eine „Detailprüfung der Einwände“, „Einzelabstimmungen mit den unterschiedlichen Akteuren“ und zuletzt eine Lösungssuche mit Interessenausgleich. Erst danach werden Bikes auf den offiziellen Trails in Lüdenscheid unterwegs sein.