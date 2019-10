Neue Modekette und Eis: Stern-Center beseitigt Leerstände

Lüdenscheid – Im ersten Obergeschoss des Stern-Centers kündigen sich weitere Veränderungen an. Zwei Leerstände werden voraussichtlich in den kommenden Monaten beseitigt.

Das erklärte Center-Manager Daniel Dalsasso am Dienstag auf Anfrage. Bereits bekannt ist, dass derMulti-Label-Store „Olymp & Hades“ noch in diesem Jahr auf den ehemaligen Flächen von „Zeppelin“ und „Mister-Lady“ eröffnen will.

Laut Center-Manager Dalsasso wurde der 700 Quadratmeter große Laden inzwischen an die Görgens GmbH übergeben, die die „Olymp & Hades“-Filiale in Lüdenscheid betreiben wird. Daniel Dalsasso freut sich „auf Marken, die man bisher in Lüdenscheid nicht bekommt.“ Er rechnet damit, dass der Anbieter von Young Fashion ein „Magnet-Mieter“ wird und die weitere Belebung des ersten Obergeschosses im Center vorantreibt.

+ Das Eiscafé Leone vergrößert sich. © Nougrigat Zuletzt hatte die neu eröffnete Modekette „Only“ für deutlich mehr Frequenz gesorgt.

Wann die Kunden im „Olymp & Hades“ einkaufen können, steht noch nicht fest – möglicherweise ab Ende November, ganz sicher aber noch in diesem Jahr, verriet Dalsasso. Ein weiterer Leerstand im Stern-Center wird ebenfalls Geschichte sein.

Für die Fläche von „Giselas Moden“ wurde ein Nachmieter gefunden. Die Verträge sind unterschrieben. Demnach erweitert das Eis-Café Leone den Gastbereich und übernimmt die direkt angrenzende Ladenfläche des Modegeschäfts, das inzwischen in der Corneliusstraße zu finden ist.

Die Eisdiele ist seit 2013 im Stern-Center präsent. Die Freifläche vor dem jetzigen Geschäft soll beibehalten werden. Eine Eröffnung ist nach dem Umbau im ersten Quartal 2020 geplant.