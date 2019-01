Neue Märker: Aus diesem Land kommen die meisten Neubürger

Märkischer Kreis - Sie kommen unter anderem aus dem Sudan, Kamerun, Indien, Angola, Nigeria, Guinea, Thailand und Usbekistan. Jetzt sind sie Deutsche mit Wohnsitz im Märkischen Kreis.

Die von Landrat Thomas Gemke 2018 bei vier Einbürgerungsfeiern eingebürgerten 218 Männer, Frauen und Kinder kommen aus 46 verschiedenen Ländern. Mit 51 Personen stellt die Türkei die größte Personengruppe eines Herkunftslandes. Das Kosovo (22) und Griechenland (20) folgen auf den nächsten Plätzen.

9200 Kilometer entfernt ist die vorherige Heimat eines 39-jährigen Neubürgers, der jetzt in Werdohl lebt. Er kam aus dem Inselstaat Mauritius zu seiner Familie nach Werdohl.

Eine medizinische Behandlung war der Grund, warum ein 16-Jähriger aus dem Jemen zu seiner Pflegefamilie nach Menden kam. Eingebürgert wurde der junge Mann am 4. September. An diesem Tag erhielt auch eine 32 Jahre alte Frau aus Äthiopien ihre neue Staatsbürgerschaft. Auch sie lebt in Menden.