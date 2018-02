Katja Fernholz-Bernecker übernimmt die Amtsgeschäfte

Lüdenscheid - Der Staffelstab wechselt: Ab Donnerstag übernimmt Katja Fernholz-Bernecker in weiten Teilen die Leitung der Städtischen Musikschule an der Altenaer Straße und wird ihr neues Büro im Raum des Musikschulleiters Franz Schulte-Huermann einrichten. Offizielle Amtsübergabe ist am 1. März. Bis dahin – „und natürlich auch darüber hinaus“ – will der scheidende Musikschulleiter seiner Nachfolgerin noch mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Bekanntlich hat Franz Schulte-Huermann gekündigt und wird eine neue Aufgabe als stellvertretender Musikschulleiter bei der Kreismusikschule des Kreises Emsland übernehmen. Deren Leiter Martin Nieswandt war selbst lange Jahre in Lüdenscheid als Musikschullehrer tätig und übernahm die Leitung im Sommer 2012. Zur inoffiziellen Übergabe der „Amtsgeschäfte“ kam auch Matthias Reuver als Fachbereichsleiter Jugend, Bildung und Sport.

„Dicht bis in den Juli hinein“ ist der Terminkalender der Musikschule, befand Katja Fernholz-Bernecker anlässlich der Vorstellung des neuen Halbjahresprogramms. Der Flyer „Veranstaltungen 2018 Februar bis Juli“ liegt ab sofort in der Musikschule und im Bürgerforum auf und wird auch noch in den Einrichtungen und Schulen, mit denen Kooperationen bestehen, in Kürze erhältlich sein.

Auf zwölf Seiten sind in dem Leporello das Halbjahresprogramm der städtischen Musikschule und das dreistrophige Lüdenscheid-Lied „Ja, das ist Lüdenscheid“ von Maidi Langebartels enthalten. Spätestens am 30. Juni „soll das jeder Lüdenscheider singen können“, sagte der scheidende Leiter der Musikschule und designierte Neufriese, Franz Schulte-Huermann. An diesem Tag ist die von der Musikschule organisierte Veranstaltung „Lüdenscheid singt und klingt“, gibt es zum Stadtjubiläum auf mehreren Bühnen Mini-Konzerten. Zahlreiche Ensembles, Einzelakteure und Chöre haben sich bereit erklärt mitzumachen. Alle Mitwirkenden seien aufgerufen, ihre Version des Lüdenscheid-Liedes mit in ihr Programm aufzunehmen. Noch seien Meldungen möglich, Ende Februar ist Anmeldeschluss, hieß es.

Neben den traditionellen Schülervorspielen ist am Sonntag, 11. Februar, Konzertauftakt (Beginn 17 Uhr) im Kammermusiksaal mit Katja Fernholz-Bernecker (Gitarre) und Johannes Gehring (Violine) – wir berichteten. Am Sonntag, 18. Februar (11.15 Uhr) gibt es im Kammermusiksaal ein Konzert der Preisträger des Wettbewerbs „Jugend musiziert“. Im Dreivierteltakt klingt der Monat Februar aus: „Mein Liebeslied muss ein Walzer sein“ lautet das Motto eines Konzertes am 25. Februar (17 Uhr) im Kammermusiksaal. Es musizieren die Musikschullehrerinnen Franziska Förster, Andrea Ertz und Marion Fritzsche. J rudi/usc