Neue Laternenstandorte: Noch keine Endabnahme

Nachbesserungsbedarf

+ © Kornau Die neuen Altstadtlaternen sind aufgestellt. Doch die Endabnahme ist noch nicht erfolgt. © Kornau

Lüdenscheid - Die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen, und so sieht’s auch aus. LN-Leser wiesen jetzt darauf hin, dass die Installation der neuen Altstadtlaternen Spuren hinterlassen habe: Zementspritzer an Sockeln und Hauswänden, mitunter nachlässig wieder eingesetztes Pflaster, der eine oder andere schiefe Laternenschirm sowie Spuren an Fassaden, die der Abriss alter Wandmontagen verursacht hat.