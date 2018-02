Neue Lärmkarten: Erweiterter Bereich für Lüdenscheid

Lüdenscheid - Die neuen Lärmkarten für den Bereich Lüdenscheid und Umgebung liegen vor und geben der Stadt Orientierung für Maßnahmen zur Reduzierung belastender Umgebungsgeräusche. Einfach umzusetzen sind sie jedoch nicht.

„Wir werden das durch einen Gutachter überprüfen lassen“, sagt die zuständige Mitarbeiterin der Stadt, Doris Ammelt. Im Vergleich zur letzten Kartierung aus dem Jahr 2013 habe sich der Fokus ein wenig erweitert – hin zur Ortschaft Wettringhof, von der Rathmecke auf der Altenaer Straße bis zur Stadtgrenze, von der Werdohler Straße bis zur Einmündung Versestraße und auf die gesamte Lösenbacher Landstraße. „Was landet wo an Lärm, ist die Frage, die beantwortet wird.“

A 45 die Hauptquelle des Lärms

Nach wie vor ist die A 45 die Hauptquelle allen Lärms. Durchschnittlich sind dort nach den Angaben des Landesministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur und Verbraucherschutz täglich 62 704 Pkw und Lkw unterwegs. Der Lärmpegel liegt direkt an der Autobahn zum Teil bei 75 Dezibel und überschreitet damit den üblichen Tagespegel im Wohnbereich, der 50 Dezibel erreichen darf. Naturgemäß lässt der Lärmpegel nach, je weiter man sich von der Autobahn entfernt. Bestimmte Straßenzüge geraten aber aufgrund des großen Verkehrsaufkommens gerade tagsüber an ihre Grenzen. Als Beispiele seien hier die Herscheider Landstraße mit durchschnittlich täglich 15 535 Fahrzeugen, die Talstraße mit 14 370 und die Bräuckenstraße mit 14 824 genannt.

Umgebungslärm in NRW

Flüsterasphalt und Tempo 30

Zwei Maßnahmen können den Lärm mindern: Dazu gehört der Einbau von Asphalt, der den Lärm mindert, was auf einem Teilstück der Herscheider Landstraße umgesetzt wurde. Eine weitere Möglichkeit ist die Reduzierung der Geschwindigkeit von 50 auf 30 km/h. Allerdings hat die Stadt nicht die Handhabe, dies eigenmächtig umzusetzen. „Da sind die Polizei, die Bezirksregierung und der Landesbetrieb Straßen.NRW mit im Boot“, sagt Hans Jürgen Badziura, Fachdienst Umweltschutz und Freiraum. In Münster sei auf einer Reihe von Straßen die Geschwindigkeitsreduzierung umgesetzt worden, weiß Doris Ammelt. Dies sei aber keine Option für Abschnitte wie die Herscheider Landstraße, die zudem in der Baulast des Landesbetriebs Straßen.NRW liege.

Bund, Land und als letzten Gliedern in der Kette den Städten und Gemeinden sitzt die Europäische Union (EU) im Nacken. Sie erwartet, dass die Mitgliedsstaaten die europäische Lärmverordnung in nationales Recht umwandelt. Verkehrsrechtliche Grundlagen und widersprüchliche Rechtslagen machen diesen Prozess nicht einfach. Das ändert nichts an der Verpflichtung, den EU-Richtlinien nachzukommen – vergleichbar mit den von der EU geforderten Schadstoffgrenzen, die, wie berichtet, diese Woche zu Überlegungen für einen kostenlosen Nahverkehr führten.