Neue Kita wird mit Leben gefüllt - Finanzierungssorgen bleiben

Von: Carolina Ludwig

Teilen

Von außen sieht der Neubau so gut wie fertig aus, innen und am Außengelände wird jedoch noch gearbeitet. © Carolina Ludwig

Es sind nur noch wenige Tage, dann kehrt in die neue Kita Hüttenberg Leben ein. Nach elf Monaten Bauzeit sollen die beiden obersten Geschosse in Betrieb genommen werden und Platz für zunächst 60 Kinder in vier Gruppen bieten. Im nächsten Jahr werde dann um 15 auf 75 Kinder aufgestockt.

Lüdenscheid – „Von fertig kann man nicht sprechen, aber die Kita kann den Betrieb aufnehmen“, sagt Jörg Fengels, Geschäftsführer der Haus St. Josef GmbH. Wie berichtet hatte sich diese mit ihrer Gesellschafterin, der Gemeinde St. Medardus, dazu entschieden, am Kita-Standort in Gevelndorf festzuhalten und eine neue Kita in eigener Trägerschaft zu bauen und zu betreiben.

Bevor die ersten Kinder am Hüttenberg einziehen können, stehen die letzten Arbeiten an. Spielsachen und Wickeltische wurden gerade geliefert und in den Gruppenräumen werden noch Küchen zusammengebaut, während in der anderen Etage bereits mit der Grundreinigung begonnen wird. „Das ist wirklich eine Punktlandung“, sagt Fengels. Mitarbeiter des Haus St. Josef packen nicht nur am Tag der Besichtigung kräftig an. „Wir haben vieles in Eigenleistung gemacht. Unsere IT-Spezialisten und Schreiner sind Gold wert, sie waren in der Bauphase fast immer hier. Das hat uns nicht nur Zeit, sondern auch viele Kosten erspart“, sagt Fengels.

Mitarbeiter des Haus St. Josef haben vieles in Eigenleistung erledigt, um Geld und Zeit zu sparen. © Carolina Ludwig

Und sparen musste der neue Kita-Träger, denn wie berichtet hatten sich die Baukosten aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen um etwa 700 000 Euro erhöht, der Anteil der Fördermittel des Landes bleibt jedoch bei 33 000 Euro pro neu geschaffenem Kita-Platz. Die Mehrkosten sind also aktuell vom Haus St. Josef zu stemmen. „Für uns als kleiner Träger ist das mehr als grenzwertig“, ist Fengels besorgt.

Über die Problematik informierte sich bereits Ende Mai der SPD-Landtagsabgeordnete Gordan Dudas bei einer Besichtigung vor Ort. „Anfang der Sommerferien habe ich dann die Information bekommen, dass er eine Kleine Anfrage an die Landesregierung gestellt hat, da müsste es in den nächsten Tagen eine Antwort geben“, sagt Fengels. Für die Beantwortung einer Kleinen Anfrage ist im Landtag eine Frist von vier Wochen vorgesehen. „Die Stadt ist auch sehr bemüht, eine Lösung für diese Finanzierungslücke zu finden, wir haben aber einfach noch keine“, sagt Fengels.



Die Einrichtung soll ab Montag mit Leben gefüllt werden. Zunächst werden 60 Kinder betreut. © Carolina Ludwig

Bis eine eventuelle Lösung gefunden ist, macht sich das fehlende Geld auch an und in der neuen Kita bemerkbar. Beim Bau wurde auf einige Sachen verzichtet, die die neue Einrichtung besonders machen sollten. Statt Parkett wurde günstigerer Kunststoffboden verlegt und im direkt angrenzenden Teil, in dem eine stationäre Wohngruppe geplant war, herrscht momentan ein absoluter Baustopp. Die dort noch nötigen Arbeiten müssen später – wenn eine Lösung zur Finanzierung gefunden ist – parallel zum Kita-Betrieb stattfinden.



Positiv überrascht war Fengels von den vielen guten Bewerbern, die nun das 15-köpfige Team der Kita bilden. „Wir haben jetzt noch ein bisschen zu viel Personal, aber wir wollten nicht mit einer dünnen Personaldecke starten. Das Team kennt sich noch nicht lange und muss nun 60 Kinder und ihre Eltern eingewöhnen. Am Montag kommen die Kinder in vier Schichten jeweils zwei Stunden lang. Da wissen die Mitarbeiter abends auch, was sie getan haben“, ist er sich sicher.