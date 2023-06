Neue Kita, neuer Träger: Freude über „ein kleines Wunder“

Von: Susanne Kornau

Teilen

Strahlendes Sommerwetter, großer Andrang: Die Kita-Kinder begrüßten ihre Gäste mit einem fröhlichen Lied. © Susanne Kornau

Gevelndorfs Kindertagesstätte St. Medardus mit vielen Gästen eingeweiht: Erstmaliges Engagement des Haus St. Josef als Träger gilt als „Glückstreffer“ für den Stadtteil.

Lüdenscheid – Zehn umtriebige Eingewöhnungsmonate sind schon rum: Die Räume sind wohnlich eingerichtet, die Küken- und die Erdmännchen-Gruppe bevölkern eine Etage, und im großen Freigelände sind zwei Apfelbäumchen gepflanzt. Drinnen gibt’s eine kleine Turnhalle, einen Schlummerraum, die Matschdusche und alles, was kleine Leute sonst so brauchen. Am Freitag nun wurde die nagelneue Kita St. Medardus des Trägers Haus St. Josef endlich offiziell eingeweiht – mit Lachen und Leckereien, mit vereinzelten Aufregungstränchen und Weihwasser, mit Gottes Segen und guten Gesprächen, mit Reden und Rundgängen durch die hellen, großzügigen Räume.

„Wenn ich überlege, wie’s früher hier ausgesehen hat“, sagte eine Besucherin: „Alles Asphalt“. Doch die Vergangenheit hatte nur noch Platz in der einen oder anderen Rede. Jörg Fengels, der Leiter des Haus St. Josef, strahlte mit der Sonne um die Wette. Auf den Punkt sei fertig geworden, was vor rund viereinhalb Jahren mit einer ersten Idee begonnen habe. Einfach war es nicht. „Es braucht einiges, bis ich schlaflose Nächte habe“, erzählte er. Aber die eine oder andere habe er gehabt. Baukostensteigerungen, Handwerker, die wegen der Verkehrssituation absagten, Finanzierungsprobleme. Am Ende hat’s geklappt, auch die Wohngruppe nebenan ist auf dem Weg.

Förderverein in Planung

Stefan Schulte vom Kirchenvorstand nannte es „ein kleines Wunder“, alle hätten in eine Richtung gearbeitet. Die Elternvertreter sind gut eingestiegen in gemeinsame Aktivitäten, ein Förderverein ist in Planung. Bürgermeister Sebastian Wagemeyer sprach davon, „wie wichtig diese Lebensorte für unsere Kinder sind“ und schwärmte vom „tollen Außengelände“, das sei „ein ganz großes Geschenk“. Als O-Ton aus dem Jugendamt brachte er mit, es sei ein Glückstreffer, dass es mit dem Haus St. Josef nun einen weiteren Träger gebe, einen, der die Infrastruktur für Familien im Stadtteil erhalte. Dass ihn mit dem Kita-Leiter Lutz Lüsebrink zudem von der Grundschulzeit bis zur Studenten-WG eine langjährige Freundschaft verband, war eine Steilvorlage für Gordan Dudas (MdL): „Dass zeigt, dass diese Stadt familiär ist. Das macht diese Stadt aus.“

Pfarrer Claus Optenhövel segnete die neue Kita St. Medardus und bezog dabei die Kinder geschickt mit ein. © kornau