Neue Jobs: Groß-Unternehmen eröffnet ersten Standort außerhalb des MK

Lüdenscheid – Eines der bekanntesten Traditionsunternehmen im Kreis beschreitet neue Wege. Erstmals eröffnet es einen Standort außerhalb des Märkischen Kreises.

Hueck, mit 600 Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber der Stadt, hat erstmals in seiner mehr als 200-jährigen Geschichte einen Standort außerhalb von Lüdenscheid eröffnet – und zwar in Süddeutschland. Das teilte das Unternehmen in dieser Woche mit.

Die Geschichte von Hueck geht zurück bis ins Jahr 1814, damals gegründet als Knopffabrik und Eisenhandel. Zur Hueck Group gehören heute die Hueck System GmbH & Co. KG, ein führender Anbieter von Aluminiumprofil-Systemen für Fenster, Türen und Fassaden und die Hueck Extrusion GmbH & Co. KG, die Aluminiumkonstruktionen entwickelt, produziert und vertreibt.

Thomas Polonyi, Geschäftsführer der Hueck-Gruppe (links) und Bernd Durner, Hueck-Vertriebsleiter National, in der neuen Zweigstelle in Langenau bei Ulm. Um die zahlreichen Kunden in Süddeutschland – überwiegend Metallbauer im Gewerbebau – schneller und direkter betreuen zu können hat Hueck System nun in Langenau bei Ulm einen zweiten Standort eröffnet. Die erste Zweigstelle außerhalb Lüdenscheids hat den Namen Hueck H2.

Zum Start sind dort zehn Mitarbeiter im Vertrieb und Entwicklung beschäftigt. In Langenau wird eine eigene, zusätzliche Entwicklungsabteilung aufgebaut. „Das qualifizierte Team wird Systemlösungen und Sonderkonstruktionen für Objekte in der Region entwickeln“, betont Thomas Polonyi, Geschäftsführer der Hueck-Gruppe.

Dafür werden in Langenau neue Arbeitsplätze geschaffen. „Nach Entwicklungstalenten in Süddeutschland wird bereits gesucht“, sagt Marketing-Mitarbeiterin Anika Ochel. Arbeitsplätze an den Lüdenscheider Standorten am Loh und in der Elspe seien von der Neueröffnung der Zweigstelle aber nicht betroffen.