Jobs in Gefahr: Mehr als 30 Firmen mit 8000 Mitarbeitern unter Druck

Von: Jan Schmitz

Nach Corona nun Flaute am Bau: Mehr als 30 Unternehmen im Märkischen Kreis geraten unter Druck. Sie haben rund 8.000 Beschäftigte.

Explodierende Material- und Baukosten sowie gestiegene Kreditzinsen haben zuletzt die Baukonjunktur abgewürgt. Mit einer Verzögerung von mehreren Monaten kommt die Flaute am Bau nun auch an den Werkbänken im Märkischen Kreis an. Eine Abfrage der IG Metall MK unter Betriebsräten förderte eine ebenso überraschende wie fatale Lage zu Tage. Die Gewerkschaft schlägt Alarm.

Nach der Automobilzulieferindustrie ist die Herstellung von Produkten für den Gebäudebereich eines der wichtigsten Standbeine der heimischen Metall- und Elektroindustrie. Nun hat die eingebrochene Baukonjunktur die Nachfrage so stark eingetrübt, dass die Auftragslage dramatisch zurückgeht. Zahlreiche Unternehmen aus Lüdenscheid und Umgebung reagieren derzeit mit Kurzarbeit auf die Krise – zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt, denn seit dem 1. Juli sind die Sonderregelungen für Kurzarbeit, die anlässlich der Corona-Pandemie oder des Kriegs in der Ukraine geschaffen wurden, weitestgehend ausgelaufen. Torsten Kasubke, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Märkischer Kreis, rechnet deshalb in Betrieben, die schon länger Kurzarbeit fahren, mit Stellenabbau.

Dass dies keine leere Drohung ist, zeigen die Ergebnisse der Umfrage unter rund 100 Betriebsräten aus dem Märkischen Kreis. Mehr als 70 meldeten sich zurück. Demnach leiden derzeit 40 Prozent der Betriebe unter einer schlechten oder sehr schlechten Auftragslage. In mehr als 30 Betrieben mit rund 8000 Mitarbeitern findet Kurzarbeit bereits statt oder ist in Planung. In mehr als 20 Betrieben wird laut Umfrage schon mit Personalabbau gerechnet. Es treffe vor allem kleine produzierende Unternehmen, aber auch Großbetriebe mit mehr als 500 Mitarbeitern seien darunter, erklärt Fabian Ferber, der Zweite Bevollmächtigte. „Viele der Produkte werden in Deutschland nur im Märkischen Kreis produziert“, sagt Ferber. Betroffen sind Betriebe im gesamten Kreis.

„Die Rückmeldungen kommen aus allen Branchen. Nicht nur die Betriebe, die für das Baugewerbe fertigen, reden derzeit über Kurzarbeit. Automobilzulieferer oder Hersteller von Elektroniklösungen für die Energiewende sind zum Beispiel auch dabei. Da auch einige Betriebe betroffen sind, die ganz am Anfang der Lieferketten stehen, ist davon auszugehen, dass die Entwicklung weitergehen wird“, sagt Kasubke.

Fabian Ferber sieht die dramatische Entwicklung im Kreis – an der Werkbank der Nation – als „einen Vorboten für eine Rezession im Herbst, sollte der Staat nicht doch noch stimulierend eingreifen. „Es geht um nicht weniger als die Zukunft des Industriestandorts Deutschland“, sagt Ferber. Arbeitsplätze, die einmal verloren sind, kämen nicht wieder. Viele der betroffenen Unternehmen seien in der paradoxen Situation, dass ihnen bereits so viele Fachkräfte fehlen, dass die verbliebenen mit allen Mitteln gehalten werden sollen – für den Fall, dass die Konjunktur wieder anzieht. Leere Auftragsbücher drohen die Pläne zu durchkreuzen.

Ferber fordert als sofortige Gegenmaßnahme öffentliche Investitionen von Bund und Land, zum Beispiel in die energetische Sanierung von Rathäusern, Schulen und öffentlichen Wohnungen. Ferber: „Hier könnte der Staat modellhaft zeigen, dass Investitionen in grüne Industrie nachhaltig sind: Sie sichern und schaffen Arbeitsplätze, schützen das Klima und sorgen für sozialen Wohlstand.“