Geballte Ladung Kunst und Kultur im MK

Von: Fabian Paffendorf

Nicht nur auf der Startseite wird etwas geboten: Hinter den Menüs warten viele Infos zum Kulturprogramm und den Kulturschaffenden der Stadt. © Paffendorf, Fabian

Die geballte Ladung Kunst und Kultur in Lüdenscheid ist ab sofort nur noch einen Klick weit entfernt. Mit einer neuen Homepage, für die die Stadtverwaltung, der Kulturbeirat und zahlreiche Vereine verantwortlich zeichnen, präsentiert man gebündelt, was Lüdenscheid in Sachen Kultur zu bieten hat. Nun wurde das digitale Angebot vorgestellt.

Lüdenscheid - Aber allein mit guten Ideen geht’s manchmal nicht so schnell vorwärts. Insbesondere dann, wenn die Umsetzung manch eines genialen Einfalls an der Finanzierung scheitert. Und so war’s auch mit der neuen städtischen Website „Kultur in Lüdenscheid“. Unter der Adresse www.kultur-in-luedenscheid.de wurde die am Mittwoch „scharf gestellt“, aber die Idee, Kultur und Kulturschaffende der Bergstadt gebündelt zu präsentieren, kam erstmals 2009 auf.

Und so muss Jessica Struckmeier, Leiterin des Fachdienstes Kultur, Museum, Galerie und Archiv bei der Stadt Lüdenscheid, auch ein wenig weiter ausholen, um zu erklären, wie diese virtuelle Plattform, gleichermaßen für Kulturinteressierte und Kulturmacher, aus der Taufe gehoben wurde.

„Das Ganze geht zurück auf die Kulturkonferenz, die vor 14 Jahren im Bergstadt-Gymnasium stattfand. Grund für die Konferenz war damals, dass wir rausfinden wollten, was die Lüdenscheider hinsichtlich der Kultur überhaupt möchten“, sagt Jessica Struckmeier. Und sehr schnell sei von Seiten der Vereine und anderen kulturschaffenden Lüdenscheidern eben der Wunsch nach einer Vernetzung des gemeinsamen Wirkens geäußert worden.

Zentrales Bauteil dafür sollte eine Internetseite sein, die von der Arbeitsgruppe „Werbung und Öffentlichkeitsarbeit“ erdacht wurde. „Das Problem war jedoch, dass nie das Geld da war, um diese Website auch realisieren zu können“, erklärt Jessica Struckmeier. Nach Jahren des Stillstandes in der Sache schlug die Idee dann in der zum Integrierten Handlungskonzept Altstadt (IHK) gehörenden Projektgruppe „Kultur, Bildung und Soziales“ auf, wie deren Leiter Martin Haase erzählt. Von da an sei das Projekt dann startklar gewesen – mit Mitteln aus dem IHK-Topf Öffentlichkeitsarbeit.

Viele kulturelle Angebote sind rund um und in der Altstadt beheimatet. Von daher passte das auch gut.

„Viele kulturelle Angebote sind rund um und in der Altstadt beheimatet. Von daher passte das auch gut“, meint Stadtsprecherin Marit Schulte-Zakotnik, die mit Merle Stickdorn von der Pressestelle auch künftig die Moderation und Pflege der neuen Plattform übernimmt.

Programmierung und Design der Website, die mit dem Online-Veranstaltungskalender der Stadt-Homepage verbunden ist, erledigte das Stuttgarter Designbüro von Tobias Tilgner und Sebastian Kempf. Zum Start sind städtische Einrichtungen und 21 Vereine auf der Seite vertreten. Weitere Akteure können sich unter E-Mail an kultur-website@luedenscheid.de für eine Beteiligung anmelden.