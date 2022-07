Neue Hochspannungsleitung im MK: Bauarbeiten von Amprion

Von: Thomas Machatzke

Teilen

Die Amprion GmbH hat aus Lüdenscheid kommend kurz vor dem Rosmart-Kreisverkehr eine neue Baustraße als Zuwegung zu den Strommasten an © Thomas Machatzke

Es geht voran mit dem Bau der Hochspannungsleitung zwischen Iserlohn und Attendorn, auch in Lüdenscheid. Die Amprion GmbH, die dieses Projekt umsetzt, hat nun aus Lüdenscheid kommend rund 100 Meter vor dem Rosmart-Kreisverkehr eine neue Baustraße errichtet, um die Masten 121 bis 124 mit dem entsprechenden Gerät anfahren zu können.



Lüdenscheid – Bei der Baumaßnahme handelt es sich um den zweiten Abschnitt einer Trasse, die am Ende von Kruckel bei Dortmund nach Dauersberg in Rheinland-Pfalz führen wird. Das sind rund 126 Kilometer.

Der jetzt genehmigte Abschnitt erstreckt sich auf 36 Kilometer zwischen Übergabepunkten in Iserlohn und Attendorn. Amprion hat zwar bereits eine Leitung, die Kruckel und Dauersberg miteinander verbindet. Dabei handelt es sich aber um eine 220-Kilovolt-Verbindung, die durch eine leistungsfähigere 380-Kilovolt-Verbindung ersetzt wird.

Die Leitung versorgt die regionalen Verteilnetze mit Strom und sichert die Energieversorgung des Ruhrgebiets sowie des Sauer- und Siegerlandes. Im Oktober 2018 hatte Amprion die Planfeststellungsunterlagen für den Abschnitt bei der Bezirksregierung Arnsberg eingereicht. Im Rahmen dieses Verfahrens führten Stellungnahmen und Einwendungen sowie Gespräche mit Bürgern, Politik und Verwaltung zu einer Diskussion über den Einsatz einer schmaleren, aber höheren Mastform.

Neue Hochspannungsleitung im MK: Bauarbeiten von Amprion

Und so sind die Tage der alten Masten 121 bis 124 bei Wettringhof nun gezählt. Die Zuwegung zu den Masten erfolgt über eine Schotterstraße, die auf Vlies aufliegt. Dies sei hier die am besten umsetzbare Lösung, gab die Amprion GmbH Auskunft, an anderen Orten sind noch feste Wege als Untergrund vorhanden.

Dies ist hier nicht der Fall. Auch die Alternative, hier einfach Holzbohlen und Platten über die Wiese zu legen, wurde verworfen. Wenn die Arbeiten erledigt sind, wird die Baustraße wieder komplett verschwinden, werden Schotter und Vlies einfach wieder aufgenommen.



Im nächsten Schritt werden nun Arbeitsflächen direkt neben den Masten angelegt. Und danach geht es an die Demontage der alten Masten und die Errichtung von Provisorien für den Übergang. Schritt für Schritt, damit am Ende zwischen der Waldstadt Iserlohn und alten Hansestadt Attendorn 380 Kilovolt fließen können. Und natürlich auch zwischen Rosmart und Wettringhof.

Wer ist die Firma Amprion? Amprion mit Sitz in Dortmund ist ein sogenannter Übertragungsnetzbetreiber. Der örtliche Versorger Enervie gilt im Gegensatz dazu als Verteilnetzbetreiber, der Haushalte und Firmen in der Region mit Strom versorgt. Das Unternehmen Amprion unterhält mit 11 000 Kilometern Länge das größte Höchstspannungsnetz in Deutschland. Von Niedersachsen bis in die Alpen werden nach Angaben Amprions 27 Millionen Menschen übers Amprion-Netz durch regionale Versorger bedient.