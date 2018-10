Neue Grundschule für Lüdenscheid

Lüdenscheid - Die Bergstadt erhält eine neue Grundschule - die Mitglieder des Rats stimmten mehrheitlich dafür.

Die Rede ist von der Errichtung einer neuen Grundschule am Standort der ehemaligen Friedensschule. Bei einer Gegenstimme und zwölf Enthaltungen seitens der CDU-Mitglieder war trotz vorangegangener Diskussionen über die Verwendung des Geldes eine Stimmenmehrheit gegeben.

Bereits in der vorigen Sitzung des Schul- und Sportausschusses hatte Susanne Mewes (CDU) bemängelt, dass die Kosten (rund 1,4 Millionen Euro) hinsichtlich der geringen Planbarkeit was die Entwicklung der Schülerzahlen angehe sehr hoch seien. Außerdem befürchtete sie, dass es Schulen in den Außenbezirken treffen könne, wenn dann doch nicht so viel Schulraum benötigt werde.

Matthias Reuver, Fachdienstleiter Jugend, Bildung und Sport, entgegnete, dass der Handlungsbedarf aufgrund der Schülerzahlen da sei. Zur ehemaligen Friedensschule als zusätzlichen Grundschulstandort gebe es keine Alternative.