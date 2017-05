Neue Grundschule in ehemaliger Hauptschule?

Lüdenscheid - Die ehemalige Hauptschule Wefelshohl könnte unter Umständen wieder ihrer alten Bestimmung übergeben werden, aber als Grundschule.

Grund ist ein nicht erwarteter Anstieg der Geburten in den vergangenen drei Jahren. Zusätzlich trage der Zuzug vieler Menschen aus EU-Ländern – aktuell besonders aus Griechenland – zu einer Verjüngung Lüdenscheids bei, schreibt die Verwaltung in einer Vorlage, die dem Schul- und Sportausschuss am Dienstag, 30. Mai, um 17 Uhr in der Theodor-Heuss-Realschule vorliegt.

Aufgrund der zunächst zurückgehenden Schülerzahlen waren in der Vergangenheit mehrere Grundschulverbünde, beispielsweise zwischen Bierbaum und Kalve gegründet worden. Jetzt aber ist der voraussichtliche Bedarf so hoch, dass ein neuer Grundschulstandort geschaffen werden muss, wobei auch die Anforderungen durch den Ganztagsbetrieb und die Inklusion zu berücksichtigen sind.

Zurzeit ist das Gebäude am Wefelshohl an einem Bildungsträger vermietet. Der Mietvertrag wurde laut Verwaltung aber bereits zum 31. August dieses Jahres gekündigt. Früher war dort eine zweizügige Hauptschule mit zwölf Klassen- und sechs Gruppenräumen untergebracht, die bei einer Reaktivierung „hervorragend für Förder- und Differenzierungszwecke, auch im Hinblick auf die Inklusion, genutzt werden können.“

Eine Reaktivierung sei aber nur durch eine bauliche Ertüchtigung möglich, die nach einer groben Kostenschätzung bei rund 4,7 Millionen Euro liege. Hinzu kämen circa 450 000 Euro für Einrichtung, Ausstattung, Lehrmittel und Medien.