Neue Grünsatzung für Lüdenscheid: Das bedeutet sie für die Bürger

Von: Thomas Machatzke

Mit einer neuen Grünsatzung will die Lüdenscheider Kommunalpolitik für Grün in der Stadt sorgen. Gebäudebegrünung wie hier am Parkhaus an der Weststraße soll zu einem besseren Stadtklima führen. © Jakob Salzmann

Die Mitglieder des Ausschusses für Umwelt und Klimaschutz (AUK) haben am Mittwoch in der Sitzung im Ratssaal der neuen Grünsatzung mehrheitlich zugestimmt.

Lüdenscheid – Die CDU-Fraktion enthielt sich komplett der Stimme, die übrigen Fraktionen votierten für die „Satzung der Stadt Lüdenscheid zur Gestaltung der unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke, der Begrünung baulicher Anlagen und der Begrünung sonstiger innerstädtischer Freiflächen“, wie die Grünsatzung im Beamtendeutsch heißt.



Die Grünsatzung polarisierte in der vorherigen Diskussion. Marcus Müller, Leiter des Fachbereichs Umwelt und Klima, sprach zwar von einem „großen Wurf“ für die Stadt, von einem Schritt in die richtige Richtung und der Vorreiterrolle, die Lüdenscheid damit einnehme, denn: „Es gibt in Deutschland noch nicht viele Städte, die eine eigene Grünsatzung haben.“ Aber richtig zufrieden waren längst nicht alle. Mit der Grünsatzung wird die Stadt Lüdenscheid Vorschriften für die Gestaltung der unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke, die Gestaltung von Flachdächern und flach geneigten Dächern von Gebäuden, die Gestaltung von Garagen, Carports und Tiefgaragendächern sowie die Gestaltung von Außenwänden/Fassadenbegrünungen machen. Ziele der Satzung sind die Förderung und Sicherstellung eines gesunden Stadtklimas, die Förderung der Biodiversität und die Abmilderung der Folgen des Klimawandels.



Kritik gab’s direkt eingangs vom Verein „Nachhaltig leben in Lüdenscheid“. Lothar Brunner formulierte sie. Zum einen gelten die Vorschriften nur für Neubauten, zum anderen gibt es nun zwar eine Grünsatzung, aber weiterhin keine Baumsatzung. „Wie geht Lüdenscheid mit Bestandsgebäuden um?“, fragte Brunner. „Es hat das Versprechen gegeben, dass Lüdenscheid Vorbild für andere sein und Maßstäbe setzen will. Ergo müssen die alten Schottergärten weg.“



Marcus Müller nannte die Grünsatzung in diesem Kontext einen Kompromiss. „Wir haben vom Fachdienst alles lange angeschaut, haben abwägen müssen, was von der Verwaltung leistbar ist“, stellte er fest. Die Überwachung solcher Maßnahmen an Bestandsgebäuden ist es seines Erachtens nicht. Dafür fehlt der Stadt das Personal.



Und so gilt die Satzung „nur“ für Neubauten. Der CDU-Fraktion geht selbst das für den Moment zu weit. Daniel Kahler, Christoph Weiland und Michael Dregger führten aus, dass die Christdemokraten zwar grundsätzlich einer Grünsatzung positiv gegenüberstehen. Allerdings hatten sie sich in einem Antrag gewünscht, die Satzung zurückzustellen und die Bürger mit an den Tisch zu holen. Auch Haus- und Wohnungsverwalter, Architekten. Anders als beim Beispiel der jüngst eingeführten Gelben Tonnen plädierten sie dafür, „nicht an den Interessen der Bürger vorbeizuplanen“. Kahler nannte die Satzung ein „ehrenhaftes Anliegen“, bei dem aber noch an Stellschrauben gedreht werden müsse. „Die Folgen sind in Gänze nicht abschätzbar, manches bleibt in der Satzung schwammig“, stellte Kahler fest. „Das gesellschaftliche Klima ist aufgeheizt, die Menschen glauben ohnehin, dass die Politik zu sehr ins Private eingreift.“



Die Kritik teilten die anderen Fraktionen nicht. „Die SPD ist der Meinung, dass wir eine breite Beteiligung hatten“, stellte der Ausschussvorsitzende Jens Voß fest. „Wenn wir den Schritt jetzt nicht gehen, geben wir uns der Lächerlichkeit preis“, ergänzte Dominik Petereit (FDP). Auch Kahlers Riposte, dass man die Bürger zwar grundsätzlich, aber keineswegs bei den Details beteiligt habe, prallte nachhaltig ab.



„Was glauben Sie denn, was ein Architekt oder Hausverwalter sagen würde? Natürlich wollen die keine Vorschriften“, stellte Müller fest und holte noch einmal weiter aus: „Wir haben es uns nicht leicht gemacht, haben mit Erlangen, Meerbusch und anderen Kommunen gesprochen, die eine Grünsatzung haben. Wir haben alles abgewogen und Kompromisse gefunden, die uns zumutbar erscheinen. Wir werden auch weiter ein offenes Ohr haben, wenn ein Bürger auf uns zukommt. Der Auftrag der Politik ist aus dem Jahr 2019. Wir sollten jetzt handeln, erwarten von den Bürgern, dass sie diese Schritte fürs Klima mitgehen. Die Gesellschaft ist so weit, dass sie erkannt hat, dass Klimaschutz wichtig ist.“



So stimmten am Ende alle anderen Fraktionen geschlossen gegen den CDU-Antrag und für die neue Grünsatzung. Die CDU stimmte nicht dagegen, sie enthielt sich. In Kraft wird sie treten, wenn nun nach dem Haupt- und Finanzausschuss (11. September) am 25. September auch noch der Rat zustimmt. Das indes sind jetzt nur noch formale Schritte. Lüdenscheid wird bald seine erste Grünsatzung erhalten. Das ist seit Mittwoch vorgezeichnet.

Hier einige Auszüge aus dem Satzungstext:

Gestaltung der unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke

(1) Zur Erfüllung der Begrünungs- und Bepflanzungspflicht … sind standortgerechte, klimaverträgliche, strukturreiche und insektenfreundliche Pflanzungen aus Gehölzen, Stauden und Geophyten anzulegen. Der Anteil an Rasenflächen darf 80 Prozent der satzungsgemäß zu begrünenden Flächen nicht überschreiten.



(2) Schotterungen zur Gestaltung von Gartenflächen sowie Kunstrasen stellen keine andere zulässige Verwendung … dar. Die Verwendung künstlich hergestellter, wasserdurchlässiger (zum Beispiel Vlies) oder wasserundurchlässiger Materialien (zum Beispiel Plastikfolie) als Untergrund sind nicht zulässig.



(3) Zuwegungen und Zufahrten sind auf ein Mindestmaß zu beschränken und mit wasserdurchlässigen Belägen zu versehen. Ausnahmen können ... in begründeten Fällen zu Gunsten unter anderem der Barrierefreiheit, der Verkehrssicherheit und im Fall von Altlasten zugelassen werden.



Gestaltung von Flachdächern und flach geneigten Dächern von Gebäuden, jedoch nicht von Nebenanlagen

(1) Flachdächer und flach geneigte Dächer bis 15 Grad sind ab einer Mindestgröße von zehn Quadratmetern … dauerhaft mindestens extensiv und flächig zu begrünen. Flächen für technische Anlagen, zum Beispiel Energiegewinnungsanlagen, und nutzbare Freibereiche, zum Beispiel Dachterrassen, sind von der Begrünungspflicht ausgenommen…



(2) Dachbegrünung im Sinne dieser Satzung ist die Herstellung extensiver oder intensiver Dachbegrünung nach aktuellem Stand der Technik…



(3) Absatz 1 und Absatz 2 gelten nicht für Nebenanlagen (Lager- und Abstellgebäude,†Geräteschuppen, Gewächshäuser, kleinere Schwimmhallen, Kleintierställe, überdachte Fahrradabstellplätze, Terrassen)



(4) Die ... Begrünungen sind fachgerecht herzustellen und dauerhaft zu erhalten. Abgängige Pflanzen sind in der darauffolgenden Pflanzperiode zu ersetzen…



Gestaltung von Garagen, Carports und Tiefgaragendächern

(1) Flachdächer von Garagen und Carports sowie oberirdischen Parkgaragen (Parkhäuser) sind dauerhaft mit einer extensiven Dachbegrünung zu versehen… Die Begrünungspflicht gilt für Standard- beziehungsweise Fertiggaragen/-carports nur, wenn dies die „Typenstatik“ und / oder die Gestaltung des Bauwerks zulassen.



(2) Flachdächer von Tiefgaragen und überdachte Tiefgaragenzufahrten sind dauerhaft mit einer intensiven Dachbegrünung zu versehen. Die Substratschicht für intensiv begrünte Dachflächen muss eine Mindesthöhe von 25 Zentimetern aufweisen.



(3) Die begrünte Dachfläche von Garagen und Carports sowie oberirdischen Parkgaragen (Parkhäuser), Tiefgaragen und überdachten Tiefgaragenzufahrten muss mindestens 80 Prozent der Gesamtdachfläche ... betragen. Flächen für technische Anlagen, Stellplätze und deren Erschließungsflächen sowie Aufenthaltsbereiche auf Dächern sind von der Begrünungspflicht ausgenommen.



Gestaltung von Außenwänden - Fassadenbegrünungen

Fensterlose Fassadenabschnitte mit einer Breite ab drei Metern und Höhe von fünf Metern sowie Stützmauern ab zwei Meter Höhe, rückseitige und seitliche Fassaden von freistehenden Garagenanlagen (mindestens drei Garagen – Carports sind ausgenommen) und andere Nebenanlagen sind mit Kletterpflanzen flächig zu begrünen… Bei der Wahl von nicht selbsthaftenden Rankpflanzen gehört die Anbringung von Rankhilfen in voller, zu berankender Fläche zur Begrünungspflicht dazu.