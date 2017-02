Neue Flüchtlinge kommen: Genügend freie Plätze

Lüdenscheid - Ab der nächsten Woche werden der Stadt Lüdenscheid wieder Flüchtlinge zugewiesen. „Wir rechnen mit 280 bis 300 Menschen“, sagte Fachbereichsleiter Thomas Ruschin in der Sitzung des Hauptausschusses. „Große Probleme erwarten wir durch die Zuweisung aus Arnsberg aber nicht.“

Hintergrund sei das Flüchtlingsaufnahmegesetz und eine für die Stadt herabgesetzte Erfüllungsquote durch die Bezirksregierung in Arnsberg auf nur noch 50,2 statt 100 Prozent. Dabei wurde auch die zurzeit leerstehende Erstaufnahmeeinrichtung an der ehemaligen Albert-Schweitzer-Hauptschule angerechnet.

Nach Angaben Ruschins kommen die geflüchteten Menschen nicht auf einen Schwung, sondern verteilt auf die nächsten rund 20 Wochen. „Daher wird dies auch ein geräuschloser Prozess sein.“

Wie viele Familien unter den zugewiesenen Flüchtlingen sein werden, könne zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Hintergrund der Entwicklung sei auch, dass das Land seine Erstaufnahmeeinrichtungen herunterfahren wolle. Dennoch sei nicht damit zu rechnen, dass in den nächsten Monaten noch mit weiteren Zuweisungen zu rechnen sei.

In den Übergangsheimen der Stadt sowie in den für die Unterbringung geeigneten Wohnungen seien derzeit 375 Plätze frei, sagte Ruschin. Die bestehende Kapazität reiche also aus. Nach wie vor laufe die Vermittlung von Flüchtlingen in Wohnungender Lüwo, zudem müssten einige auch mit Ausweisungen rechnen, so dass es auch deshalb zu weiteren Entlastungen komme.

Die Container, die Anfang des vergangenen Jahres neben dem Sportplatz Schöneck aufgestellt worden waren, würden nicht mehr benötigt. Die Verwaltung habe den Mietvertrag zum Ende dieses Jahres gekündigt. Danach werden die Notunterkünfte, die letztlich dann die gesamt Zeit doch nicht bezogen worden sind, wieder abtransportiert.