A45-Talbrücke Rahmede: Eine neue Brücke in drei Jahren

Von: Jan Schmitz

Jetzt soll es alles ganz schnell gehen. Laut Autobahn-Direktorin legte das Konsortium das „schnellste“ Angebot für den Neubau der Talbrücke Rahmede vor. Die Zeit läuft.

Lüdenscheid – Noch ist kein Stein bewegt, doch ihren ersten Auftritt in der Region können die Vertreter der Bietergemeinschaft um den österreichischen Baukonzern Habau als Erfolg verbuchen. Nach Vorstellung von Bauplänen und Zeitplan am Mittwoch gab es Zustimmung von allen Seiten für die Präsentation der Konsortialpartner Habau, MCE und Bickhardt Bau, die der Region öffentlich versprachen, dass der Verkehr auf der A45 bis zum Sommer 2026 über eine neue Brücke rollen wird – und damit etwas schneller als die ursprünglich anvisierten fünf Jahre seit Sperrung.

So soll die neue Talbrücke zum Zeitpunkt der Verkehrsfreigabe der A45 aussehen. Über das erste fertiggestellte Teilbauwerk rollt der Verkehr jeweils zweispurig je Fahrtrichtung, während Pfeiler und Stahlträger der zweiten Brücke bereits gebaut sind. Laut Planung soll dieser Bauzwischenstand im Sommer 2026 erreicht sein.

Vom Baustart im Oktober 2023 bis Sommer 2026 – also irgendwann zwischen 1. Juni und 1. September – sind es weniger drei Jahre. Bei anderen Bauprojekten bekomme man die Bauzeit vorgegeben, berichtete Projektleiter Andreas Jancar. Hier sei eine möglichst schnelle Umsetzung Teil der Ausschreibung gewesen. „Wir haben uns in der Arbeitsgemeinschaft sehr intensiv abgestimmt, um diese Bauzeit anbieten zu können“, erklärte Jancar – angesichts einer Bonus-Malus-Regelung auch auf das Risiko hin, dass es weniger als die bislang projektierten 170 Millionen Euro gibt, falls es länger dauert. Elfriede Sauerwein-Braksiek, Direktorin der Autobahn Westfalen, lobte das Konsortium, als die Firmen, „die nicht nur vom Preis, sondern auch von der Logistik und vor allem von der Bauzeit das optimale Angebot vorgelegt haben“. Man habe mit einzelnen Partnern im Bereich der A45 schon zusammengearbeitet.

Die Erleichterung über den nahenden Baustart war beim Spitzentreffen am Mittwoch omnipräsent, sogar die sonst so kritische Südwestfälische Industrie- und Handelskammer lobte den „verbindlichen Zeitplan.“ Bürgermeister Sebastian Wagemeyer freute sich über ein „verlässliche Planung und Perspektive, wann der Verkehr wieder auf der A45 fließt“. Sauerwein-Braksiek beschwor einen „weiteren Meilenstein“ und Michael Puschel vom Bundesverkehrsministerium konstatierte: „Wir haben Wort gehalten“ – was ein bisschen komisch klang nach mehreren nicht gehaltenen Versprechen seines Verkehrsministers Volker Wissing im vergangenen Jahr.

In den verbleibenden Wochen bis zum offiziellen Baustart im Oktober 2023 muss das Baufeld durch die mit dem Sprengabbruch beauftragte Firma Heitkamp geräumt werden. 17 000 Tonnen Stahl und Beton der gesprengten Brücke sowie 40 000 Kubikmeter Boden sind bereits abtransportiert worden.

Seitenansicht der neuen Talbrücke Rahmede und Querschnitt der Fahrbahn. Deutlich zu erkennen ist, dass es sich um zwei nebeneinanderliegende Brücken handelt. Die Fahrbahnen sind gemäß des Kurvenradius' leicht geneigt.

Weitere 70 000 Tonnen Erde warten noch auf ihre Abfuhr. Zuletzt waren am 17. Juli die durch die Druckwelle auf eine Lagerhalle gestürzten See-Container mit Hilfe eines Krans aufgerichtet und abgebaut worden. „Die in den Containern befindlichen Wasserbehälter wurden leer gepumpt“, berichtete Autobahn-Sprecherin Susanne Schlenga auf Anfrage. Nun sind die Schäden an der Halle deutlich sichtbar. Zur Schadenshöhe und zu möglichen Ersatzansprüchen der Anlieger wollte sich die Autobahn GmbH mit Verweis „auf laufende Verfahren“ nicht äußern.

Blick auf die gesamte Baustelle im Rahmedetal (Richtung Altena): Aufgrund der Topographie sind lange Baustraßen erforderlich. Im Bereich der Widerlager werden die Stahlträger endmontiert und später auf die Pfeiler geschoben.

Wie die Hammer Autobahn-Niederlassung mitteilte, finden ab Oktober im Baufeld Rodungen statt, und es werden Baustraßen angelegt. Gleichzeitig wird das Bauwerk im Detail geplant. Dabei würden bis zu 1000 Einzelpläne erstellt, die zu einem großen Teil einen Genehmigungsprozess durchlaufen müssen. Damit es in diesem Prozess nicht Verzögerungen kommt, habe die Autobahn Westfalen ein Team aus unterschiedlichen Abteilungen und externen Fachleuten aufgestellt, die alle anliegenden Themen unverzüglich abarbeiten.

Anfang 2024 sollen dann die sichtbaren Arbeiten an den acht Pfeilern beginnen. „Die Fundamente der Pfeiler und Widerlager werden mit so genannten Bohrpfählen gegründet. Für die Bohrungen müssen die künftigen Pfeilerstandorte im steilen Hang so hergerichtet werden, dass die schweren Bohrgeräte arbeiten können“, heißt es von der Autobahn GmbH. Dafür würden im Hang Stützwände eingezogen. Während die Pfeiler und Hilfspfeiler im Hang über Baustraßen von der Autobahn aus erschlossen werden, rollen Material und Maschinen für die beiden Pfeiler-Paare im Tal über die Altenaer Straße an.

