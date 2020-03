Neue Disco im MK: Die nächsten JMC-Partys stehen an

Lüdenscheid – Seit dem 22. Februar gibt es in Lüdenscheid neben dem Saitensprung am Rathausplatz eine zweite Disco: Den Johnny-Mausa-Club im Tiefgeschoss des Forums.

Zur Premierenparty kamen rund 400 Gäste, um den neuen Club in Augenschein zu nehmen und eine Nacht durchzufeiern. Disco-Betreiber Omer Diab und sein Team waren von der Resonanz überwältigt und legen nach. Jetzt stehen die nächsten Events im JMC in der Lüdenscheider Innenstadt an.

Bereits am heutigen Freitag (6. März) legt Dee Jay Marekson Bass House und EDM auf. Um 22 Uhr geht es los. Frauen haben bis Mitternacht freien Eintritt. Diese Regelung gilt auch am morgigen Samstag, 7. März. Bei der „Noche Caliente“ (Heiße Nacht) erwartet die Gäste Latin-Music, Hiphop und Reggaeton, serviert von DJ Laky. Beginn ist um 22 Uhr. Der Johnny-Mausa-Club ist immer freitags und samstags geöffnet.