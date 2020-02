Neue Disco im MK: So war die erste Partynacht - alle Fotos hier

Lüdenscheid – Zwei Jahre lang war es still im Johnny-Mauser-Club im unteren Geschoss des Forums. Seit Samstag dröhnt nun wieder der Bass aus den frisch renovierten Räumen.

Vieles ist neu in dem Club, einiges blieb beim Alten. Auch der Name ist neu – lautet jedoch genau wie der alte: Aus Johnny Mauser wurde Johnny Mausa. Damit will der neue Besitzer Omer Diab die ehemaligen Stammgäste wieder zurück ins Boot holen.

Kein Wunder, denn der Kult-Club von einst erfreute sich einer großen Beliebtheit bei den Nachtschwärmern, die aus Nah und Fern anreisten, um Partys zu feiern und Stargäste, wie Oli P. oder Evil Jared, hautnah zu erleben.

Alte Betreiber konnten Club nicht halten

Phillip Nieland und Fabian Kärnbach betrieben den Club acht Jahre lang. Schließlich konnten sie sich mit dem Besitzer des Forums nicht über die Mietkosten einigen. Das Kapitel Johnny Mauser wurde deshalb von ihnen wieder beendet. Um die beliebte Location wieder mit ähnlich turbulentem Leben zu füllen, muss der neue Besitzer, ein Cousin des Forum-Eigentümers, nun ein ganz neues Kapitel aufschlagen. Ob ein ähnlich klingender Name ausreichen wird, muss sich noch zeigen.

Die Eröffnungsparty am Samstag war jedenfalls gut besucht. Drei DJs sorgten für aktuelle Chartmusik, legten Soul, House, Latino, Rap und Old -School auf. Einer von ihnen war DJ Dee, der dort sein 30-jähriges DJ-Jubiläum feierte. Dee legte bereits im legendären „Image“ auf, das sich noch im „Keller“ des ehemaligen City Centers befand. Weibliche Besucher hatten bis Mitternacht freien Eintritt und 100 Autos konnten kostenlos in der angrenzenden Tiefgarage abgestellt werden.

Premieren-Auftakt für den Johnny-Mausa-Club Zur Fotostrecke

„Wir spielen hier alles, was die Leute hören möchten“, versichert Gafur Dermann vom Betreiber-Team um Omer Diab. „Da ist bestimmt für jeden etwas dabei“. Der Betreiber selbst stammt aus Frankfurt. Seit einem Jahr lebt Diab bereits in Lüdenscheid und stellt fest: „Ich werde langsam zum Sauerländer“.

Geöffnet hat das Johnny Mausa jeden Freitag und Samstag sowie vor Feiertagen. Nach siebenmonatiger Renovierung präsentiert sich der Club mit großer Tanzfläche, ein paar Sitzgelegenheiten und einer neuen Theke in frischem Glanz.

Nicht nur das "a" im Namen hat sich geändert

Viele Gäste kamen vorbei, um die Reinkarnation des Johnny-Mauser-Clubs zu feiern. Einige fühlten sich auch gleich wohl und wollten die Tanzfläche gar nicht mehr verlassen. Andere fanden, dass sich nicht nur das „a“ im Namen geändert hat. Toddi und Lars reisten extra aus Dortmund an, wie früher. „Die Musik und die Leute sind nicht wie damals“, resümierten sie jedoch.

Ob sich das Johnny Mausa wirklich nur durch das „a“ von seinem Vorgänger unterscheidet und ebenfalls zu einem Kult-Club avancieren kann, wird sich noch zeigen. Dem Lüdenscheider Nachtleben kann ein weiteres Angebot jedenfalls nicht schaden.