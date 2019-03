Neue deutsch-polnische Adresse in Lüdenscheid: Das ist "Mama Ewa"!

Lüdenscheid - Seit Freitag gibt es deutsch-polnische Küche an der Knapper Straße.

Eröffnet hat am Freitag an der Knapper Straße 43 "Mama Ewa" - ein deutsch-polnisches Tages-Restaurant in den ehemaligen Räumlichkeiten des türkischen Grill-Restaurants Altin Sis.

Mit ihrem Tages-Restaurant konzentriert sich Inhaberin Ewa Babczyk auf einen reichhaltigen Mittagstisch, den sie wochentags und samstags anbietet – so will sie eine schmackhafte Alternative zu Döner und Co. schaffen. Abends ist die Location geschlossen.

Bei den wechselnden Tagesgerichten setzt Babczyk auf deutsch-polnische Hausmannskost, darunter auch immer eine fleischlose Variante. Zudem gibt es Klassiker, die immer im Angebot sind – darunter Pfannkuchen, Reibekuchen und Piroggen.

Auf ein Utensil verzichtet Ewa Babczyk in der Küche ganz bewusst: „Bei mir gibt es nichts aus der Fritteuse. Pommes gibt es ja eh schon an jeder Ecke.“